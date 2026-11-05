Уряд виділив Києву 10 генераторів для роботи водоканалу

Генератори буде передано коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією

Корецький закликав місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання

Кабінет Міністрів України передасть Києву 10 додаткових генераторів для підтримки роботи систем водопостачання під час можливих знеструмлень. Ще 21 генератор надійде до 12 громад в інших регіонах країни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує «Главком».

Глава уряду зауважив, що обладнання закуповують і передають коштом резервного фонду держбюджету в межах урядової програми забезпечення громад мобільною генерацією. Головна мета – гарантувати безперебійну роботу критичної інфраструктури в умовах російських атак на енергосистему.

«Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення», – наголосив Корецький.

Урядовець також закликав місцеву владу забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення отриманого обладнання до об'єктів водопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.

Учора, 4 листопада, усі водопровідні та каналізаційні насосні станції Києва повернулися до роботи у штатному режимі. Водопостачання в столиці повністю відновили після перебоїв, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури.