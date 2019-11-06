Кличко звільнив Олега Скрипку і ще п’ятьох своїх радників



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Олег Скрипка був радником Віталія Кличка із серпня 2014 року

Мер звільнив радників, які виконували обов'язки на громадських засадах

Мер Києва Віталій Кличко звільнив шістьох своїх радників на громадських засадах.

Відповідні розпорядження столичний голова підписав 1 листопада 2019 року.

Так, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка був увільнений від виконання обов’язків радника з питань культури.

Також Гео Лерос також був увільнений від виконання обов’язків радника з питань втілення культурно-мистецьких арт-проектів. Нагадаємо, що Гео Лерос став народним депутатом від «Слуги народу».

Крім того, був звільнені радники Карл Волох, Леся Дутка, Микола Андрій Черевко.

Нагадаємо, у вересні мер Києва Віталій Кличко представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Його призначено радником столичного голови.

У минулому Бахматов — український телеведучий, шоумен, КВНщик (1996—2005), автор, резидент українського Comedy Club (2006—2007). Також він відомий, як людина, яка, зокрема, вдихнула життя в ВДНГ і реалізовувала проект UNIT.Сity.

Бахматов займатиметься втіленням інформаційних технологій в управління містом, питаннями інвестиційної діяльності, регуляторної політики, містобудування і архітектури.