Кличко звільнив Олега Скрипку і ще п’ятьох своїх радників
Мер звільнив радників, які виконували обов'язки на громадських засадах
Мер Києва Віталій Кличко звільнив шістьох своїх радників на громадських засадах.
Відповідні розпорядження столичний голова підписав 1 листопада 2019 року.
Так, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка був увільнений від виконання обов’язків радника з питань культури.
Також Гео Лерос також був увільнений від виконання обов’язків радника з питань втілення культурно-мистецьких арт-проектів. Нагадаємо, що Гео Лерос став народним депутатом від «Слуги народу».
Крім того, був звільнені радники Карл Волох, Леся Дутка, Микола Андрій Черевко.
Нагадаємо, у вересні мер Києва Віталій Кличко представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Його призначено радником столичного голови.
У минулому Бахматов — український телеведучий, шоумен, КВНщик (1996—2005), автор, резидент українського Comedy Club (2006—2007). Також він відомий, як людина, яка, зокрема, вдихнула життя в ВДНГ і реалізовувала проект UNIT.Сity.
Бахматов займатиметься втіленням інформаційних технологій в управління містом, питаннями інвестиційної діяльності, регуляторної політики, містобудування і архітектури.