Під час демонтажу гаражів у Києві комунальники знайшли зброю
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Фото: Телеканал Київ
Небезпечну знахідку виявлено в гаражі під час демонтажу
У гаражі знайдено автомат Калашникова з набоями
Сьогодні, 29 серпня, виявили працівники департаменту КП «Благоустрій» виявили небезпечну знахідку в одному з гаражів на вулиці Олександра Довженка, 12 у Шевченківському районі Києва.
Вдень працівники комунального підприємства приїхали проводити демонтаж старих гаражів. Тоді ж і знайшли автомат Калашникова з набоями. Про це повідомляє телеканал «Київ»
Наразі на місці події перебуває слідчо-оперативна група. Зброю вилучено, подробиці з’ясовуються.
Як повідомлялося, у Деснянському районі Києві правоохоронці затримали чоловіка, у сумці якого було виявлено тротилову шашку та патрони різних калібрів,