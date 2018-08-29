Під час демонтажу гаражів у Києві комунальники знайшли зброю



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Фото: Телеканал Київ Небезпечну знахідку виявлено в гаражі під час демонтажу

У гаражі знайдено автомат Калашникова з набоями

Сьогодні, 29 серпня, виявили працівники департаменту КП «Благоустрій» виявили небезпечну знахідку в одному з гаражів на вулиці Олександра Довженка, 12 у Шевченківському районі Києва.

Вдень працівники комунального підприємства приїхали проводити демонтаж старих гаражів. Тоді ж і знайшли автомат Калашникова з набоями. Про це повідомляє телеканал «Київ»

Наразі на місці події перебуває слідчо-оперативна група. Зброю вилучено, подробиці з’ясовуються.

Як повідомлялося, у Деснянському районі Києві правоохоронці затримали чоловіка, у сумці якого було виявлено тротилову шашку та патрони різних калібрів,