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    Вночі в Києві горів магазин (фото)

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    Вогонь пошкодив стіни та стелю магазину, частину товару - Вночі в Києві горів магазин (фото)
    Вогонь пошкодив стіни та стелю магазину, частину товару
    Фото: ДСНС

    Причину пожежі в магазині встановлюють правоохоронці

    У ніч на п’ятницю, 22 січня, сталась пожежа у магазині на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку на Харківському шосе, 8 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 3:10, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці 16 Державної пожежно-рятувальної частини. вони встановили, що загоряння сталося у приміщенні торговельної зали магазину.

    О 3:37 рятувальники локалізували займання на площі 30 кв. м та о 3:49 ліквідували.

    Внаслідок пожежі пошкоджені відділення експрес-доставки, частина товару, торговельні стелажі, облицювання стін та стелі магазину, електроприлади.

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    Вночі в Києві горів магазин (фото)
    Вночі в Києві горів магазин (фото)

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

    Під час виникнення займання магазин не працював і в приміщенні нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

    Причину загоряння наразі встановлюють правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники магазин
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