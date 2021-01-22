Вночі в Києві горів магазин (фото)

Причину пожежі в магазині встановлюють правоохоронці

У ніч на п’ятницю, 22 січня, сталась пожежа у магазині на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку на Харківському шосе, 8 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 3:10, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці 16 Державної пожежно-рятувальної частини. вони встановили, що загоряння сталося у приміщенні торговельної зали магазину.

О 3:37 рятувальники локалізували займання на площі 30 кв. м та о 3:49 ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджені відділення експрес-доставки, частина товару, торговельні стелажі, облицювання стін та стелі магазину, електроприлади.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

Під час виникнення займання магазин не працював і в приміщенні нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

Причину загоряння наразі встановлюють правоохоронні органи.