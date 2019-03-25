Під час посадки дерев на Подолі активісти знайшли скарб (фото)



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Черепки і монети, знайдені під час висадки дерев Фото: Наша Воздвиженка

Старовинні монети відправляють у Музей історії Києва

У Києві на Подолі на розі вулиці Кожум'яцької і Вознесенського узвозу під час посадки дерев активісти знайшли глиняні черепки і монети. Про це повідомляється в групі «Наша Воздвиженка» у Facebook.

«Якісь давні монети. Ми їх відразу показали журналістам, які знімали нашу акцію самосаду, подзвонили в Інститут збереження археологічних пам'яток і, зрозуміло, викликали поліцію... Цікаво, чи цінні ці монети. Експертиза покаже…», - зазначили активісти.

Знайдений на Подолі в Києві скарб з монет, фібул (старовинні металеві застібки для одягу) і залишків кераміки, належав епосі Стародавнього Риму, повідомляє «Сегодня».

«Почали копати і на глибині близько півметра лопата зачепила якийсь твердий предмет – придивилися, а там уламки глиняних черепків і монети», – розповіли виданню активісти.

Всього на місці виявили два десятки монет, кілька пряжок, фібул і численні залишки кераміки.

«Коли ми знайшли скарб, то відразу викликали на місце поліцію та археологів. Проте, останні сказали, що для них там нічого цікавого немає. Порадили нам відправити знахідки в Музей історії Києва», – розповіла одна із «скарбокопальників» Тетяна Максименко.