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    Під час посадки дерев на Подолі активісти знайшли скарб (фото)

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    Черепки і монети, знайдені під час висадки дерев - Під час посадки дерев на Подолі активісти знайшли скарб (фото)
    Черепки і монети, знайдені під час висадки дерев
    Фото: Наша Воздвиженка

    Старовинні монети відправляють у Музей історії Києва

    У Києві на Подолі на розі вулиці Кожум'яцької і Вознесенського узвозу під час посадки дерев активісти знайшли глиняні черепки і монети. Про це повідомляється в групі «Наша Воздвиженка» у Facebook.

    «Якісь давні монети. Ми їх відразу показали журналістам, які знімали нашу акцію самосаду, подзвонили в Інститут збереження археологічних пам'яток і, зрозуміло, викликали поліцію... Цікаво, чи цінні ці монети. Експертиза покаже…», - зазначили активісти.

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    Під час посадки дерев на Подолі активісти знайшли скарб (фото)
    Під час посадки дерев на Подолі активісти знайшли скарб (фото)
    Під час посадки дерев на Подолі активісти знайшли скарб (фото)
    Під час посадки дерев на Подолі активісти знайшли скарб (фото)

    Знайдений на Подолі в Києві скарб з монет, фібул (старовинні металеві застібки для одягу) і залишків кераміки, належав епосі Стародавнього Риму, повідомляє «Сегодня».

    «Почали копати і на глибині близько півметра лопата зачепила якийсь твердий предмет – придивилися, а там уламки глиняних черепків і монети», – розповіли виданню активісти.

    Всього на місці виявили два десятки монет, кілька пряжок, фібул і численні залишки кераміки.

    «Коли ми знайшли скарб, то відразу викликали на місце поліцію та археологів. Проте, останні сказали, що для них там нічого цікавого немає. Порадили нам відправити знахідки в Музей історії Києва», – розповіла одна із «скарбокопальників» Тетяна Максименко.

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