Смертельна ДТП на Окружній у Києві: автівка знесла пішохода (фото, відео)



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Внаслідок удару автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Від удару пішохід відлетів на кілька метрів

У четвер, 21 листопада, пізно ввечері у Святошинському районі Києва сталася ДТП зі смертельними наслідками. На одному з переходів Окружної дороги чоловік переходив дорогу і був збитий автомобілем Skoda.

Чоловік помер до приїзду бригади медиків. Про це повідомляє Інформатор.

Наїзд на пішохода стався близько 21:40. За словами очевидців, чоловік переходив дорогу біля повороту на село Коцюбинське. Він не встигав перейти дорогу на зелений сигнал світлофора, але вирішив все-таки перебігти дорогу. Пішохід не дійшов до середини дороги, як його збив автомобіль. Від удару пішохід відлетів на кілька метрів.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. На вигляд чоловіку близько 30 років.

Водії, які проїжджали мимо, зазначили, що ввечері на цій ділянці періодично переставав працювати світлофор.

Причини трагічної події встановлює слідство.

Нагадаємо, 20 листопада у Деснянському районі столиці автомобіль Hyundai Matrix на смерть збив жінку, яка перебігала дорогу.