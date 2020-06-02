Під Києвом автомобіль швидкої застряг у багнюці (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль швидкої не міг самостійно виїхати з багнюки Фото: ДСНС

Рятувальники витягли автомобіль із пастки

У понеділок, 1 червня, пізно ввечері автомобіль швидкої допомоги застряг в багнюці у м. Боярка по вул. Соборній. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 23:07.

На місце виклику було направлено особовий склад 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Боярка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальниками було встановлено, що через погіршення погодних умов авто не може самостійно рухатися.

Рятувальники за допомогою буксирувального троса витягли автомобіль швидкої допомоги з пастки.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.

Під час інтенсивних опадів об’єм води у річці Либідь збільшився більш як на 300%. Дорожники показали відео, яка виглядає річка Либідь після сильних дощів.

До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.