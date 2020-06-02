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    Під Києвом автомобіль швидкої застряг у багнюці (фото, відео)

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    Автомобіль швидкої не міг самостійно виїхати з багнюки - Під Києвом автомобіль швидкої застряг у багнюці (фото, відео)
    Автомобіль швидкої не міг самостійно виїхати з багнюки
    Фото: ДСНС

    Рятувальники витягли автомобіль із пастки

    У понеділок, 1 червня, пізно ввечері автомобіль швидкої допомоги застряг в багнюці у м. Боярка по вул. Соборній. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 23:07.

    На місце виклику було направлено особовий склад 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Боярка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальниками було встановлено, що через погіршення погодних умов авто не може самостійно рухатися.

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    Під Києвом автомобіль швидкої застряг у багнюці (фото, відео)
    Під Києвом автомобіль швидкої застряг у багнюці (фото, відео)

    Рятувальники за допомогою буксирувального троса витягли автомобіль швидкої допомоги з пастки.

    Нагадаємо, у суботу, 30 травня, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.

    Під час інтенсивних опадів об’єм води у річці Либідь збільшився більш як на 300%.  Дорожники показали відео, яка виглядає річка Либідь після сильних дощів.

    До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. 

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