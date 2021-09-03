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    Під Києвом біля залізниці знайшли снаряд часів Другої світової війни

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    Під Києвом біля залізниці знайшли снаряд часів Другої світової війни
    Фото з відкритих джерел

    Сапери ДСНС України вилучили снаряд для його подальшого знешкодження

    У Ворзелі на вул. Курортній біля залізничної колії було знайдено снаряд часів Другої світової війни. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

    Після того, як повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до ірпінської оперативно-диспетчерської служби ДСНС, на місце події виїхав фахівець із ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Він визначив, що це – «снаряд часів минулих війн».

    Сапери з Мобільного рятувального центру ДСНС України вилучили снаряд для його подальшого знешкодження.

    Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці.

    Нагадаємо, у Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Чоловік підходив до людей та говорив, що у нього є вибухівка.

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    Теги: ДСНС граната вибухівка
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    Під Києвом біля залізниці знайшли снаряд часів Другої світової війни