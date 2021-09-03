Під Києвом біля залізниці знайшли снаряд часів Другої світової війни
Сапери ДСНС України вилучили снаряд для його подальшого знешкодження
У Ворзелі на вул. Курортній біля залізничної колії було знайдено снаряд часів Другої світової війни. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
Після того, як повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до ірпінської оперативно-диспетчерської служби ДСНС, на місце події виїхав фахівець із ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Він визначив, що це – «снаряд часів минулих війн».
Сапери з Мобільного рятувального центру ДСНС України вилучили снаряд для його подальшого знешкодження.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці.
Нагадаємо, у Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Чоловік підходив до людей та говорив, що у нього є вибухівка.