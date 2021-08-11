В урядовому кварталі Києва чоловік погрожував вибухівкою (фото)

На площі Конституції невідомий чіплявся до перехожих та повідомив про те, що має при собі вибухотехнічні речовини

На площі Конституції невідомий чіплявся до перехожих та повідомив про те, що має при собі вибухотехнічні речовини

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років

У Києві в урядовому кварталі сьогодні затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Чоловік підходив до людей та говорив, що у нього є вибухівка. Про це повідомляє поліція Києва.

«Під час патрулювання в урядовому кварталі столиці працівники поліції полку особливого призначення № 2 помітили чоловіка який чіплявся до перехожих та повідомив, що має при собі вибухонебезпечні речовини», – розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка та викликали вибухотехніків, щоб вони перевірили його речі. Під час перевірки вибухівки в речах чоловіка не знайшли.

Затриманий виявився уродженцем Івано-Франківської області, 1981 року народження.

«Для подальшого з’ясування обставин його доставили до районного управління поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років», – зазначили в поліції.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

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