Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка

Машиніст електропотяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося

За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування

У місті Буча, що під Києвом, потяг смертельно травмував місцевого мешканця. Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії. Про це повідомляє поліція Київської області.

30 жовтня, о 18:03 до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від медиків про те, що під колесами потяга загинув чоловік.

Правоохоронці попередньо встановили, що електропотяг сполученням «Святошино - Немішаєво» здійснив наїзд на 40-річного чоловіка, який перебував на залізничних коліях.

Машиніст електропотяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці.

За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 ККУ).

Нагадаємо, у Борисполі на залізничному вокзалі 13-річний хлопець перелазив через один із вагонів потягу та отримав ураження струмом. Наразі дитина перебуває в лікарні. Як стало відомо, 15 жовтня, близько 22:40 години, до Бориспільського управління поліції надійшло повідомлення від працівника залізничного вокзалу про те, що з потяга впав хлопець.

Попередньо правоохоронці встановили, що малолітній, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потягу, внаслідок чого отримав ураження струмом та його відкинуло на землю. Потерпілого відразу було госпіталізовано до Бориспільської лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню – близько 90% поверхні тіла.