Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка
Машиніст електропотяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося
фмото: Поліція Київської області, Facebook

За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування

У місті Буча, що під Києвом, потяг смертельно травмував місцевого мешканця. Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії. Про це повідомляє поліція Київської області.

30 жовтня, о 18:03 до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від медиків про те, що під колесами потяга загинув чоловік.

Правоохоронці попередньо встановили, що електропотяг сполученням «Святошино - Немішаєво» здійснив наїзд на 40-річного чоловіка, який перебував на залізничних коліях.

Машиніст електропотяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці.

За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 ККУ).

Нагадаємо, у Борисполі на залізничному вокзалі 13-річний хлопець перелазив через один із вагонів потягу та отримав ураження струмом. Наразі дитина перебуває в лікарні.  Як стало відомо, 15 жовтня, близько 22:40 години, до Бориспільського управління поліції надійшло повідомлення від працівника залізничного вокзалу про те, що з потяга впав хлопець.

Попередньо правоохоронці встановили, що малолітній, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потягу, внаслідок чого отримав ураження струмом та його відкинуло на землю. Потерпілого відразу було госпіталізовано до Бориспільської лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню – близько 90% поверхні тіла.

 

Читайте також:

Теги: Київ потяг розслідування чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
6 жовтня, 23:41
Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців
На Київщині виклик поліцейських на домашнє насильство закінчився стріляниною
9 жовтня, 14:38
У Куп'янську керована авіабомба влучила у спортивний майданчик на території закладу освіти
У Куп'янську КАБ влучив по території закладу освіти, двоє постраждалих
8 жовтня, 09:30
У навчальних центрах є бригади, які у пріоритеті, вони поповнюються найпершими
Розвідник розповів, яка ситуація на фронті після посилення мобілізації в Україні
13 жовтня, 08:03
Прикордонники затримали громадянина Китаю
На Одещині китаєць за хабар намагався потрапити в Україну – Держприкордонслужба
20 жовтня, 04:56
Герой України Юрій Жуковець
Герой України із п’ятьма кулями в тілі евакуював групу із засідки на Курщині
20 жовтня, 21:57
Температура вночі буде 2-7° тепла
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
23 жовтня, 05:11
У Києві зафіксовано падіння уламків дронів в Соломʼянському та Святошинському районах
Потрощені вікна, спалені авто: фото наслідків атаки ворожих дронів на Київ
Вчора, 08:29
Жмитель США погрожував одному із кандидатів напередодні мітингу
Погрожував «пристрілити» Трампа: що чекає на чоловіка у США
Сьогодні, 09:41

Новини

Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка
Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка
У Києві затримано 16-річного хлопця, який підпалював відділення «Укрпошти» (фото)
У Києві затримано 16-річного хлопця, який підпалював відділення «Укрпошти» (фото)
Прокуратура вимагає повернути столичній громаді приміщення в історичній частині міста
Прокуратура вимагає повернути столичній громаді приміщення в історичній частині міста
АРМА шукає нового управителя для ТРЦ Gulliver
АРМА шукає нового управителя для ТРЦ Gulliver
У центрі Києва знайдено повішеним чоловіка у формі Glovo
У центрі Києва знайдено повішеним чоловіка у формі Glovo
Курганні могильники можуть поповнити об’єкти культурної спадщини Києва
Курганні могильники можуть поповнити об’єкти культурної спадщини Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
38K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
32K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
5521
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
2920
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua