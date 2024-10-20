Герой України із п’ятьма кулями в тілі евакуював групу із засідки на Курщині

Нині Юрій Жуковець відновлюється після поранень

25-річний львів'янин, капітан Збройних сил України Юрій Жуковець нещодавно отримав звання Героя України. На Курщині частина роти, якою командував воїн, потрапила у засідку, а самого захисника впритул обстріляв російський військовий. Попри п'ять кульових поранень йому вдалось евакуювати особовий склад. Про це пише «Суспільне».

До повномасштабної війни Юрій Жуковець керував агентством нерухомості. Ще до 24 лютого чоловік вирішив, якщо вторгнення відбудеться, то він неодмінно воюватиме.

«Я здобув вищу освіту в університеті внутрішніх справ, паралельно вчився на військовій кафедрі. В 2020 році я отримав звання молодшого лейтенанта. Відповідно я знав: якщо прийде війна, треба брати зброю і ставати до захисту, а не чекати поки тебе покличуть», – ділиться чоловік.

Юрій спершу служив в 216-му батальйоні 125-ї бригади, був командиром взводу ТрО. Пізніше став командувати ротою розвідки у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького.

Герой України Юрій Жуковець фото: пресслужба Першого ТМО Львова

Захисник боронив Україну на Лиманському напрямку, на Харківщині, Сумщині, а також воював на Курщині в РФ, де й отримав важке поранення під час зачистки одного з населених пунктів. Тоді частина роти капітана потрапила у засідку. Російський солдат обстріляв командира з автомата майже впритул – із відстані 10 метрів. Влучив у ноги, руку та живіт. «Це було моментально. Я відчув, що летять кулі, що ліва рука перестає працювати, а ноги підкошуються. Я почав відходити», – пригадує захисник.

Жодна з куль не влучила в життєво важливі органи. І командир попри біль зміг зібратися з силами та вивести свій особовий склад. Нещодавно президент присвоїв Юрію звання Героя України. Військового нагородили відзнакою «Золота Зірка». Юрій переконаний, що кожен боєць в його роті після того бою заслуговує на таке звання.

«Це нагорода всього підрозділу, кожного з моїх хлопців, нашого командування, всіх, хто працював, забезпечував, допомагав ефективно виконувати задачі. Бо якби хоч хтось з них у будь-який момент дав задню, ми б не виконали цю задачу. Це наша спільна нагорода. Ми все робили командно», – запевняє Герой України.

Захисник переніс вже 7 операцій. Зараз командир відновлюється після поранення у центрі «Незламні». Лікар Ярослав Зеліско розповідає про його стан:

«Пацієнт надійшов до нас тиждень тому з багатоуламковими переломами обох кісток лівого передпліччя, дефектом м'яких тканин правого стегна та пошкодженням черевної порожнини, зокрема – кишківника. Зараз медики проводять хірургічні обробки ранових поверхонь. Паралельно з пацієнтом займаються наші фізичний та ерготерапевти, а також спеціалісти Центру ментального здоров’я».

Юрій Жуковець проходить реабілітацію фото: пресслужба Першого ТМО Львова

Фахівці працюють над тим, щоб Юрій покращив дрібну моторику лівої руки, в також зміцнив м'язи тулуба і кінцівок.

«Я коли приїхав, у мене на руці ще два пальці не працювали, а зараз вони почали рухатися і розроблятися – і це тільки тиждень часу. Досить швидко і якісно тут проходить реабілітація», – каже Юрій Жуковець.

На воїна чекає ще низка хірургічних і травматологічних втручань. Після відновлення Юрій планує знову повернутися на фронт.

Нагадаємо, боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію. Через щільність обстрілів і великі дистанції побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили – дорогою отримували поранення. Відтак боєць вів війну з напарником удвох проти зграї російських штурмовиків.

Також розвідник із 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Вадим із позивним Вадос зумів утекти з полону, повернутися до своїх і продовжити бій з окупантами.