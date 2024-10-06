У Києві працює ППО

О 23:10 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних ворожих безпілотників

У Києві в неділю ввечері пролунали звуки вибухів – ППО працює по ворожих ударних безпілотниках. Близько 23:25 звуки вибухів було чутно в різних районах столиці. Про це повідомив Віталій Кличко.

«У Києві працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях!» – йдеться в повідомленні.

Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі.