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У Києві працює ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

О 23:10 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних ворожих безпілотників

У Києві в неділю ввечері пролунали звуки вибухів – ППО працює по ворожих ударних безпілотниках. Близько 23:25 звуки вибухів було чутно в різних районах столиці. Про це повідомив Віталій Кличко.

«У Києві працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях!» – йдеться в повідомленні.

Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі.

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Теги: Київ безпілотник

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