На Київщині виклик поліцейських на домашнє насильство закінчився стріляниною

Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців

Правоохоронці Броварського управління поліції прибули на виклик за фактом домашнього насильства

Сьогодні, 9 жовтня, у Броварському районі Київській області сталася трагічна подія, під час виклику про домашнє насильство чоловік кинувся на поліцейських з сокирою. Правоохоронець вистрелив у нападника після попереджувального пострілу, чоловік помер, розпочато кримінальне провадження і службове розслідування. Про це інформує ГУНП у Київській області.

Правоохоронці Броварського управління поліції прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл в Броварському районі.

«Попередньо поліцейські з’ясували, що 23-річний правопорушник поводиться агресивно та погрожує матері сокирою. Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців. Працівник поліції попередив про застосування спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, здійснивши постріл вгору. Однак, чоловік не реагував, після чого поліцейський вистрелив в нападника. Потерпілому негайно викликали швидку допомогу, однак, чоловік помер», – повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

«Також Головним управлінням Національної поліції в Київській області призначено службове розслідування щодо дій поліцейських», – повідомили у поліції.

На місці події працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини інциденту.

Як повідомлялося, у вересні понад 40% дзвінків на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству стосувалися домашнього насильства. Загалом же протягом вересня надійшло понад 1 400 звернень. У порівнянні з попереднім місяцем, виросли показники психологічного та економічного насильства на 4%, а показник фізичного насильства знизився на 3%.