У Куп'янську КАБ влучив по території закладу освіти, двоє постраждалих

У Куп'янську керована авіабомба влучила у спортивний майданчик на території закладу освіти

Через влучання керованої авіабомби постраждали 57-річна жінка і чоловік віком 35 років

У Куп'янську Харківської області минулої доби, 7 жовтня, внаслідок влучання російської авіабомби постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у Куп'янську керована авіабомба влучила у спортивний майданчик на території закладу освіти, постраждали 57-річна жінка і чоловік віком 35 років.

У селі Миронівка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

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У Куп'янську керована авіабомба влучила у спортивний майданчик на території закладу освіти фото: Олег Синєгубов, Facebook

У Золочеві Богодухівського району через обстріл частково пошкоджені 16 приватних будинків та два двоповерхові багатоквартирні будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу села Миронівка.

У селі Перовське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджені приватний будинок та енергомережі.

За інформацією Синєгубова, на Харківському напрямку війська РФ продовжували активні дії, загалом сталися шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах Стариці й Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські загарбники 25 разів атакували позиції підрозділів Сил оборони. Основні зусилля росіяни прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

Нагадаємо, у Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка.

6 жовтня, близько 23:15, російські окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.