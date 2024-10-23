Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня

На Київщині буде невелика хмарність, без опадів

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Якою буде погода в Україні 23 жовтня 2024

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі Чорного моря до 10°; вдень 11-16°, у південній частині 14-19°.

На Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

Нагадаємо, за повідомленням Державної прикордонної служби України, у Карпатах засніжило, а лісами ходять ведмеді. Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -8°С.