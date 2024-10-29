Потрощені вікна, спалені авто: фото наслідків атаки ворожих дронів на Київ

У Києві зафіксовано падіння уламків дронів в Соломʼянському та Святошинському районах

Дрони заходили в бік столиці з різних напрямків

У ніч на 29 жовтня ворожі безпілотники атакували столицю. У Києві зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА у двох районах міста. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації в Києві зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському та Святошинському районах», – йдеться у повідомленні.

В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі.

Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізовано.

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У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста. Він також зазначив, що пожежу швидко ліквідували.

Окрім цього, мер повідомив, що через падіння уламків російської ракети була пошкоджена газова магістраль. За його словами, спеціалісти тимчасово припинили подачу газу. Пізніше Кличко уточнив, що за оновленими даними кількість постраждалих у Солом'янському районі зросла до чотирьох.

У ніч проти 29 жовтня в столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку російських «Шахедів». В КМВА повідомляли про роботу ППО, а пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА.