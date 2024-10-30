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Погрожував «пристрілити» Трампа: що чекає на чоловіка у США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Погрожував «пристрілити» Трампа: що чекає на чоловіка у США
Жмитель США погрожував одному із кандидатів напередодні мітингу
фото із відкритих джерел

Жителя міста Стейт-Колледж у Пенсільванії тримають під арештом за погрози на адресу Трампа 

Жителя міста Стейт-Колледж у Пенсільванії заарештували за звинуваченням у погрозах убивством на адресу кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа. Про це повідомляє ABC27.

За день до мітингу Трампа у цьому штаті 74-річний Пол Дж. Гавеноніс заявив: «Я ненавиджу Дональда Трампа. Я хотів би пристрелити цього хлопця».

За словами співробітника транспортного офісу Стейт-Колледжа, він чув, як Гавеноніс погрожував колишньому президенту, коли намагався купити перепустку на паркування університету 25 жовтня. Мітинг Трампа у Стейт-Коледжі був запланований на 26 жовтня.

Американцю було пред'явлено звинувачення у терористичних загрозах та хуліганстві. Коли його допитували поліцейські та співробітники Секретної служби, він розсміявся у відповідь на запитання, чи думав про те, що зможе вбити кандидата у президенти.

Нагадаємо, у липні на Трампа було скоєно замах на передвиборному мітингу у Пенсільванії. Він отримав поранення у вухо, 20-річний стрілець Томас Меттью Крукс був убитий.

У вересні біля гольф-клубу у Флориді, де грав колишній президент, затримали озброєного американця Райана Уеслі Раута. Йому звинуватили у замаху, він заарештований. У жовтні в Каліфорнії неподалік місця проведення мітингу республіканця був спійманий озброєний чоловік на чорному позашляховику, ним виявився 49-річний житель Лас-Вегаса Вем Міллер. Місцевий шериф Чад Б'янко не відкинув, що це була третя спроба замаху.





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Теги: США Дональд Трамп вибори у США президент чоловік поранення погрози

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