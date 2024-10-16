Отримав опіки майже 90% поверхні тіла: у Борисполі підліток влаштував розваги на потязі

Хлопець, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потяг

У Борисполі на залізничному вокзалі 13-річний хлопець перелазив через один із вагонів потягу та отримав ураження струмом. Наразі дитина перебуває в лікарні. Про це повідомляє поліція Київщини.

Як стало відомо, 15 жовтня, близько 22:40 години, до Бориспільського управління поліції надійшло повідомлення від працівника залізничного вокзалу про те, що з потяга впав хлопець.

Попередньо правоохоронці встановили, що малолітній, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потягу, внаслідок чого отримав ураження струмом та його відкинуло на землю. Потерпілого відразу було госпіталізовано до Бориспільської лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню – близько 90% поверхні тіла.

«Слідчі, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться необхідні слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

Поліція Київщини нагадує, що залізниця - зона підвищеної небезпеки. Закликаємо батьків слідкувати за дозвіллям дітей та цікавитися їх місцем перебування.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці розслідують обставини трагедії, що сталася на залізниці під Києвом за участю двох неповнолітніх хлопців. Смертельно небезпечні розваги влаштував собі 16-річний підліток та його товариш на Бориспільщині. Хлопці катались на вантажних вагонах. Після такого «екстриму» одного із хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях