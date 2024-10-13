Розвідник розповів, яка ситуація на фронті після посилення мобілізації в Україні

У навчальних центрах є бригади, які у пріоритеті, вони поповнюються найпершими

У навчальних центрах є бригади, які у пріоритеті, вони поповнюються найпершими

Військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося. Про це у подкасті «Кляті питання» розповів командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим.

«Дають крихти. Групку з п’яти, десяти, п’ятнадцяти чоловік на батальйон. Комбат сидить, за голову хапається, куди цих людей. Бо і там треба, і там. І мінометка треба, і пілоти, і піхота. І ось ти скрізь по 2-3 людини дав – це як крапля в морі. Воно не відчувається», – пояснив Крим.

За словами розвідника, у бригаді, з якою 28-ма ОмБР тримає лінію оборони, приблизно така ж ситуація.

«У навчальних центрах є бригади, які у пріоритеті. Вони поповнюються найпершими. Ми, мабуть, із тих, кого комплектують за залишковим принципом», – каже військовий.

Водночас Крим припускає, що частина людей, мобілізованих під час літньої кампанії, може ще перебувати у навчальних центрах.

Розвідник Крим фото: скріншот із відео

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.

Нагадаємо, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

До слова, мобілізація студентів в Україні у 2024 році здійснюється відповідно до закону №10449. Більшість студентів, які здобувають свою першу вищу освіту, мають право на відстрочку від призову. Проте існують деякі винятки, коли студент може отримати повістку.

Як повідомлялося, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.