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    Під Києвом покоївка викрала у господарів соболину шубу (фото)

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    Поліцейські вилучили у жінки вартісний хутряний виріб - Під Києвом покоївка викрала у господарів соболину шубу (фото)
    Поліцейські вилучили у жінки вартісний хутряний виріб

    Жінка помстилася колишнім роботодавцям за звільнення

    Працівники поліції Київщини оперативно затримали крадійку вартісної хутряної шуби.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, жінка працювала покоївкою в одному з будинків Києво-Святошинського району. Через конфлікт з господарями її звільнили і тоді хатня працівниця вирішила помститися – викрала шубу.

    Коли господарі виявили відсутність соболиної шуби, вони одразу звернулись до поліції.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Центрального відділення поліції, однак слідів злому на вхідних дверях чи вікнах поліцейські не виявили. Обстановка в помешканні теж не була порушена. Відпрацювавши кілька версій, правоохоронці з’ясували, що до скоєння крадіжки вартісного майна може бути причетна колишня хатня працівниця.

    Під час проведення низки першочергових розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження цієї жінки та затримали її. Зловмисницею виявилась 35-річна уродженка Хмельниччини. Поліцейські вилучили у неї вартісний хутряний виріб.

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    Під Києвом покоївка викрала у господарів соболину шубу (фото)
    Під Києвом покоївка викрала у господарів соболину шубу (фото)
    Під Києвом покоївка викрала у господарів соболину шубу (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

    Жінці повідомлено про підозру і суд обрав запобіжний захід – особисте зобов’язання.

    Вартісну шубу поліцейські повернули законним власникам.

    Національна поліція України кримінал Київщина пограбування злочин
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