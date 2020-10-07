Поліція зловила банду, що викрадала двигуни від катерів, велосипеди, моторолери (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У схованці злочинців поліцейські вилучили двигуни від катерів та моторних човнів Фото: скріншот відео

Затримані особи ґрунтовно підозрюються у серії злочинів на Київщині та Чернігівщині

Оперативники Київщини затримали групу серійних злодіїв, які спеціалізувались на крадіжці вартісних двигунів від човнів, велосипедів і мототранспорту.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Затримали трьох молодиків «на гарячому» працівники Управління карного розшуку поліції Київщини під час відпрацювання оперативної інформації. У «схованці», куди зловмисники звозили крадене майно, поліцейські вилучили двигуни від катерів та моторних човнів, велику кількість велосипедів та моторолер, який був викрадений 6 жовтня в місті Вишневе.

Як повідомив керівник управління карного розшуку поліції Київщини Олексій Маслов, оперативники вийшли на слід зловмисників та затримали їх. Також встановили місце зберігання викрадених речей – гаражі, де провели невідкладний обшук. Там поліцейські, крім викрадених речей, виявили наркотичні речовини – амфетамін та канабіс.

Вилучені автівки Renault та Škoda, на яких пересувались крадії.

Працівники поліції повернули крадений моторолер жительці міста Вишневе.

Наразі зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились троє чоловіків віком 22, 30 та 32 роки, уродженці Житомирщини та Запоріжжя. Раніше вони притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та незаконний обіг наркотичних речовин.

Затримані особи ґрунтовно підозрюються у серії злочинів майнової спрямованості на Київщині – Вишгородський, Києво-Святошинський, Обухівський райони та на території Чернігівської області.

За фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка). Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання зловмисникам запобіжного заходу.