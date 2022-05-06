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    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)

    Арт-робота &laquo;Бучанська різанина&raquo; під зруйнованим Ірпінським мостом - Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)

    Арт-робота «Бучанська різанина» під зруйнованим Ірпінським мостом

    фото: Пейтон Робінсон

    60 хрестів зі свічками символізують ексгумовані в Бучі тіла людей, убитих російськими військовими

    В Ірпені під зруйнованим мостом встановили 60 хрестів зі свічками, які символізують ексгумовані в Бучі тіла людей, яких вбили російські військові.

    Як повідомляє «Суспільне», автором мистецького перформансу під назвою «Бучанська різанина» є американський художник та волонтер Роберто Роббінс.

    60 хрестів символізують 60 ексгумованих тіл, які команда волонтерів знайшла в Бучі.

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    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)
    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)

    Також тут художник намалював кілька абстрактних картин, які є метафорою жорстокості війни Росії проти України.

    До слова, напередодні 120 архітекторів України прибули до Ірпеня, щоб відновити місто.

    Також дизайнер створив проєкт меморіалу в Ірпені. Комплекс пропонується збудувати із фрагментом мосту та скульптурами людей.

    Теги: росія окупанти війна пам'ять Ірпінь Буча мистецтво Україна міст окупація #stoprussia
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    Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)