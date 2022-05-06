Під зруйнованим мостом в Ірпені з’явилась арт-робота (фото)

60 хрестів зі свічками символізують ексгумовані в Бучі тіла людей, убитих російськими військовими

В Ірпені під зруйнованим мостом встановили 60 хрестів зі свічками, які символізують ексгумовані в Бучі тіла людей, яких вбили російські військові.

Як повідомляє «Суспільне», автором мистецького перформансу під назвою «Бучанська різанина» є американський художник та волонтер Роберто Роббінс.

60 хрестів символізують 60 ексгумованих тіл, які команда волонтерів знайшла в Бучі.

Також тут художник намалював кілька абстрактних картин, які є метафорою жорстокості війни Росії проти України.

До слова, напередодні 120 архітекторів України прибули до Ірпеня, щоб відновити місто.

Також дизайнер створив проєкт меморіалу в Ірпені. Комплекс пропонується збудувати із фрагментом мосту та скульптурами людей.