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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» попередила про запізнення понад 20 потягів

    Станом на ранок 6 травня запізнюються 26 потягів&nbsp; - «Укрзалізниця» попередила про запізнення понад 20 потягів
    Станом на ранок 6 травня запізнюються 26 потягів 
    фото: Укрзалізниця

    Росіяни пошкодили залізницю у деяких регіонах

    Через нещодавній масштабний обстріл російськими військовими залізничної інфраструктури сьогодні зранку зазримується низка потягів. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

    Станом на ранок 6 травня затримуються такі поїзди:

    • №22 Трускавець — Харків (+4:20 год);
    • №60 Чоп — Київ (+3:15 год.);
    • №3 Львів — Запоріжжя (+2:56.);
    • №232 Львів — Дніпро (+2:53 год.);
    • №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 год);
    • №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год.);
    • №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 год.);
    • №8 Одеса — Харків (+2:14 год.);
    • №120 Львів — Запоріжжя (+1:39 год.);
    • №92 Одеса — Харків (+1:29 год.);
    • №86 Львів — Запоріжжя (+1:28 год.);
    • №149 Полтава — Чернівці (+1:27 год.);
    • №37 Ужгород — Одеса (+1:23.);
    • №11 Одеса — Львів (+1:18 год.);
    • №25 Рахів — Одеса (+1:14 год.);
    • №97 Київ — Ковель(+1:14 год.);
    • №7 Київ — Чернівці (+1:14 год.);
    • №77 Ковель — Одеса (+1:07 год.);
    • №42 Львів — Дніпро (+1:03 год.);
    • №81 Київ — Ужгород (+1:01 год.);
    • №105 Київ — Одеса (+1:01 год.);
    • №8 Чернівці — Київ (+1:01 год.);
    • №46 Лозова — Ужгород (+1 год.);
    • №710 Львів — Дарниця (+8 хв.);
    • №705 Київ — Перемишль (+18 хв.);
    • №774 Львів — Дарниця (+ 52 хв.).

    Також «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 6 травня. Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись.

    Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» також попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця обстріл потяг Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» попередила про запізнення понад 20 потягів