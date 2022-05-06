«Укрзалізниця» попередила про запізнення понад 20 потягів

Росіяни пошкодили залізницю у деяких регіонах

Через нещодавній масштабний обстріл російськими військовими залізничної інфраструктури сьогодні зранку зазримується низка потягів. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Станом на ранок 6 травня затримуються такі поїзди:

№22 Трускавець — Харків (+4:20 год);

№60 Чоп — Київ (+3:15 год.);

№3 Львів — Запоріжжя (+2:56.);

№232 Львів — Дніпро (+2:53 год.);

№135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 год);

№130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год.);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 год.);

№8 Одеса — Харків (+2:14 год.);

№120 Львів — Запоріжжя (+1:39 год.);

№92 Одеса — Харків (+1:29 год.);

№86 Львів — Запоріжжя (+1:28 год.);

№149 Полтава — Чернівці (+1:27 год.);

№37 Ужгород — Одеса (+1:23.);

№11 Одеса — Львів (+1:18 год.);

№25 Рахів — Одеса (+1:14 год.);

№97 Київ — Ковель(+1:14 год.);

№7 Київ — Чернівці (+1:14 год.);

№77 Ковель — Одеса (+1:07 год.);

№42 Львів — Дніпро (+1:03 год.);

№81 Київ — Ужгород (+1:01 год.);

№105 Київ — Одеса (+1:01 год.);

№8 Чернівці — Київ (+1:01 год.);

№46 Лозова — Ужгород (+1 год.);

№710 Львів — Дарниця (+8 хв.);

№705 Київ — Перемишль (+18 хв.);

№774 Львів — Дарниця (+ 52 хв.).

Також «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 6 травня. Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись.

Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» також попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.