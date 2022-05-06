«Укрзалізниця» попередила про запізнення понад 20 потягів
Росіяни пошкодили залізницю у деяких регіонах
Через нещодавній масштабний обстріл російськими військовими залізничної інфраструктури сьогодні зранку зазримується низка потягів. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Станом на ранок 6 травня затримуються такі поїзди:
- №22 Трускавець — Харків (+4:20 год);
- №60 Чоп — Київ (+3:15 год.);
- №3 Львів — Запоріжжя (+2:56.);
- №232 Львів — Дніпро (+2:53 год.);
- №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 год);
- №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год.);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 год.);
- №8 Одеса — Харків (+2:14 год.);
- №120 Львів — Запоріжжя (+1:39 год.);
- №92 Одеса — Харків (+1:29 год.);
- №86 Львів — Запоріжжя (+1:28 год.);
- №149 Полтава — Чернівці (+1:27 год.);
- №37 Ужгород — Одеса (+1:23.);
- №11 Одеса — Львів (+1:18 год.);
- №25 Рахів — Одеса (+1:14 год.);
- №97 Київ — Ковель(+1:14 год.);
- №7 Київ — Чернівці (+1:14 год.);
- №77 Ковель — Одеса (+1:07 год.);
- №42 Львів — Дніпро (+1:03 год.);
- №81 Київ — Ужгород (+1:01 год.);
- №105 Київ — Одеса (+1:01 год.);
- №8 Чернівці — Київ (+1:01 год.);
- №46 Лозова — Ужгород (+1 год.);
- №710 Львів — Дарниця (+8 хв.);
- №705 Київ — Перемишль (+18 хв.);
- №774 Львів — Дарниця (+ 52 хв.).
Також «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 6 травня. Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись.
Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» також попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.