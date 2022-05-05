120 архітекторів України прибули до Ірпеня, щоб відновити місто

Команда будівничих займатиметься розробкою стратегії відбудови

Керівництво міста Ірпінь та Київської військової обласної адміністрації запросили архітекторів України долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку міста. На запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Населені пункти Київщини дуже сильно постраждали від рук загарбників. Окупанти цілеспрямовано знищували наші домівки, лікарні, школи, культурні споруди. Але ми все відновимо. У мене немає сумнівів в цьому, коли я бачу, скільки людей відгукнулися на заклик про допомогу», – сказав він.

Голова ОВА висловив впевненість у тому, Київщину вдасться відновити та відбудувати. Він подякував кожному з тих, хто прибув до Ірпеня. Павлюк додав, що архітектори разом із мером Ірпеня Олександром Маркушиним оглянули місто, аби оцінити рівень руйнувань. Далі команда будівничих займатиметься розробкою стратегії відбудови.

«Дуже багато людей відгукнулося. Це говорить про те, що для кожного з нас важливо бути причетним до розбудови України. Вже сьогодні ви робите величезний внесок у відновленні Київщини, віддаючи свій час та частину енергії», – зазначив присутній на зустрічі голова гуманітарного штабу Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Він також висловив вдячність усім, хто відгукнувся на запрошення відвідати Ірпінь.

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