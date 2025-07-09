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В одному з пунктів пропуску обмежено проїзд автобусів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В одному з пунктів пропуску обмежено проїзд автобусів
Нерегулярні перевізники, окрім «Нижанковичів», можуть зареєструватись на інші пункти пропуску
фото з відкритих джерел

Аби зменшити навантаження та підвищити комфорт подорожей, нерегулярні маршрути прикордонники пропонують тимчасово скеровувати через «Нижанковичі – Мальховичі»

Із 10 липня на пункті пропуску «Шегині-Медика» через перевантажений трафік для виїзду за кордон, у системі «єЧерга» зможуть зареєструватись лише регулярні автобуси. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, передає «Главком».

Аби зменшити навантаження та підвищити комфорт подорожей, нерегулярні маршрути пропонують тимчасово скеровувати через «Нижанковичі – Мальховичі».

«Цей новий пункт пропуску на польському боці кордону. Його відкрили наприкінці минулого року. «Нижанковичі» щодоби може перетинати 50 автобусів. Але за весь червень там було оформлено лише 80 таких транспортних засобів. Тобто це лише кілька автобусів на добу. У той час, як «Шегині» буквально «не вивозять» таке навантаження», – йдеться в повідомленні.

Деркач зазначив, що таке рішення є тимчасовим.

«Нерегулярні перевізники, окрім «Нижанковичів», можуть зареєструватись і на інші пункти пропуску. Але закликаю розглядати саме цю опцію. Важливо, що в’їзд до України залишається без змін», – додав він.

Нагадаємо, автобуси великої місткості, незалежно від розміру, зможуть перетинати пункт пропуску «Дяківці – Раковець» на кордоні з Румунією. Раніше автобуси не могли курсувати через цей пункт через інфраструктурні обмеження з румунського боку. Для виїзду з України необхідна реєстрація у системі єЧерга.

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Теги: кордон автобус реєстрація обмеження Польща

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