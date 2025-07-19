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Залишив напис і підпалив храм: на Закарпатті затримано підозрюваного

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Залишив напис і підпалив храм: на Закарпатті затримано підозрюваного
Поліція затримала 28-річного чоловіка
фото: Національна поліція

Поліція кваліфікує дії затриманого за двома статтями Кримінального кодексу

28-річного мешканця села Паладь-Комарівці на Закарпатті затримали за підпал греко-католицької церкви. Як повідомили в поліції, чоловік не лише вчинив підпал, а й залишив на стіні храму провокаційний напис, який може свідчити про спробу дестабілізувати ситуацію в регіоні та розпалити міжнаціональну і релігійну ворожнечу, передає «Главком».

Пожежа сталася ввечері 16 липня. На місце виїхали слідчі та криміналісти, які зібрали докази. У ході оперативно-розшукових заходів вдалося з’ясувати, що до злочину може бути причетний місцевий мешканець. Його затримали у процесуальному порядку.

Поліція кваліфікує його дії за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою, а також за ч. 2 ст. 194 – умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Слідство наразі з'ясовує мотиви скоєного. Розслідування триває. Затримання проводили спільно працівники поліції та СБУ, під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури.

Залишив напис і підпалив храм: на Закарпатті затримано підозрюваного фото 1

Нагадаємо, за словами правоохоронців, 16 липня приблизно о 22:00 у селі Паладь-Комарівці на територію храму проникла невідома людина та підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою «здійснила напис провокативного характеру».

Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

«Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не залишимо це просто так, можете на нас розраховувати!» – прокоментував інцидент прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Теги: Закарпаття слідство поліція

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