Залишив напис і підпалив храм: на Закарпатті затримано підозрюваного

Поліція кваліфікує дії затриманого за двома статтями Кримінального кодексу

28-річного мешканця села Паладь-Комарівці на Закарпатті затримали за підпал греко-католицької церкви. Як повідомили в поліції, чоловік не лише вчинив підпал, а й залишив на стіні храму провокаційний напис, який може свідчити про спробу дестабілізувати ситуацію в регіоні та розпалити міжнаціональну і релігійну ворожнечу, передає «Главком».

Пожежа сталася ввечері 16 липня. На місце виїхали слідчі та криміналісти, які зібрали докази. У ході оперативно-розшукових заходів вдалося з’ясувати, що до злочину може бути причетний місцевий мешканець. Його затримали у процесуальному порядку.

Поліція кваліфікує його дії за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою, а також за ч. 2 ст. 194 – умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Слідство наразі з'ясовує мотиви скоєного. Розслідування триває. Затримання проводили спільно працівники поліції та СБУ, під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури.

Нагадаємо, за словами правоохоронців, 16 липня приблизно о 22:00 у селі Паладь-Комарівці на територію храму проникла невідома людина та підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою «здійснила напис провокативного характеру».

Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

«Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не залишимо це просто так, можете на нас розраховувати!» – прокоментував інцидент прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.