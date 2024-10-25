Повалити Кличка. Як мер Києва загнав сам себе у «пастку»

«Справа Прокопіва». На відміну від президента, який усіляко оберігає своїх «5-6 менеджерів», Кличко обирає іншу тактику…

Політичний союз, що зараз існує в міській раді Києва, ще ніколи не був таким близьким до руйнації. Історія з корупційним присмаком навколо друзів та родичів заступника голови КМДА та голови фракції «Європейська Солідарність» в Київраді Володимира Прокопіва поставила мера столиці в ситуацію складного вибору. І перші рішення Кличка свідчать про те, що в скрутній ситуації він не готовий боротися за своїх партнерів, навіть навпаки…

Скандал спровокували двосерійне журналістське розслідування. Журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості в столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності.

Цікавим «збігом» стало те, що перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Гра у мовчанку

Показово, що між двома розслідуваннями минув майже тиждень, але Прокопів протягом всього часу зберігав мовчання (хоча давав коментарі в самих розслідуваннях). Власне, він мав право на таку тактику, оскільки якихось звинувачень на його адресу від правоохоронних органів не лунало і не лунає. Не коментувала скандал навколо свого ключового партійця і «Європейська солідарність».

Першим у цій історії «моргнув» формальний керівник Прокопіва Віталій Кличко, який звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час цієї перевірки відсторонив Прокопіва від обов’язків свого заступника.

Такий хід Кличка був би логічним, якби органи вже проводили розслідування. Але, по суті, київський голова самостійно ініціював перевірку щодо однієї з ключових персон та керіваника партнерської політичної сили у більшості в Київраді. Причому поки невідомо, чи те ж НАЗК вже відреагувало на звернення Кличка і дало хід перевірці декларації Прокопіва на предмет незаконного збагачення. Утім, голова КМДА вже перевірку анонсував, тож до отримання якихось її результатів опальний заступник навряд чи повернеться на роботу.

Одразу після свого відсторонення Прокопів заговорив. Політик заявив, що готовий до перевірки правоохоронців і оголосив, що за посаду в КМДА «ніколи не тримався», тому пише заяву про звільнення. Щоправда, сказавши «А», Прокопів не сказав «Б»: принаймні, на цей момент ніхто цієї заяви так і не побачив.

За даними джерел «Главкома» в Київраді, для «Європейської солідарності» відсторонення Прокопіва стало вкрай неприємним сюрпризом. Соратники Порошенка у міській раді непублічно вже висловили партнерам по більшості своє невдоволення. Питання стоїть ребром: чому такий крок не був погоджений з ними.

При цьому і в «Ударі» Кличка, і в «Європейській солідарності» поки воліють публічно не коментувати делікатну ситуацію. У «ЄС» досі визначаються з позицією – чи варто партії публічно захищати лідера своєї фракції, чи обрати обережнішу «тиху» тактику, коли все традиційно розмокчеться саме. Заяву зробила лише київська організація «ЄС», яка розхвалила Прокопіва як «відповідального політика, який робив все можливе, щоб захистити столицю від ворога та забезпечити військо всім необхідним», і пообіцяла сприяти об’єктивному розслідуванню. Але, по суті, це було повторення заяви самого Прокопіва, а от центральні органи «ЄС» відмовчуються.

Своєю чергою в «Ударі» пов’язують відсутність коментарів зі свого боку з відсутністю реакції партнерів. «Нам просто некоректно щось казати з цього приводу, оскільки ми не розуміємо позиції «ЄС», – каже один з «ударівців» на умовах анонімності. – Власне, їхнє мовчання в перерві між частинами розслідування певною мірою і призвело до цієї ситуації. Вони не робили жодних заяв, не пропонували якоїсь стратегії поведінки, а всі питання сипалися на Віталія – це ж його заступник. Фактично нас лишили сам-на-сам з цією історією, тож ми вимушені були реагувати».

Тому що послідовний. Але є нюанс…

Але тут варто згадати «послідовність» Кличка. Наприклад, у березні цього року він відсторонив від посади багаторічного директора Київського метрополітену Віктора Брагінського. Ті ж розслідувачі Bihus.іnfo знайшли у останнього низку майна, записаного на матір та дружину та придбаного на незрозумілі доходи. Тоді Кличко також одразу після виходу розслідування прибрав Брагінського і заявив, що виявленими фактами мають зайнятися правоохоронні органи. Також Брагінський склав депутатський мандат фракції «Удар» у Київраді.

Ще у довоєнні часи у 2020 році після серії обшуків в КМДА Кличко також відсторонював свого першого заступника Миколу Поворозника. Щоправда, тоді ситуація була геть інша – перед тим, як до цього дійшло, СБУ проводила у Поворозника обшуки щодо справи у вимаганні хабаря і про відсторонення у Кличка він попросив сам. За рік, Поворозник, який мав у цій справі статус свідка, повернувся на роботу.

Але різниця в статусі Брагінського, Поворозника та Прокопіва – очевидна. Якщо перші двоє були людьми з команди Кличка і у міського голови були право та можливості його «страчувати чи милувати» свого, то Прокопів – гравець з іншої команди, яка підставляла плече меру багато років.

Співпраця партій Кличка і Петра Порошенка переживала різні часи (вливання «ударівців» в тодішній БПП з Кличком на чолі партії, потім знову роздільне плавання), але на київському рівні це наразі дві найбільші фракції, які й формують сталу більшість. Будь-які непорозуміння між ними із задоволенням використає спільний противник – Офіс президента. Там від самого приходу Зеленського до влади виношують ідею позбавити Кличка більшої частини повноважень і поставити керувати столицею підконтрольну людину. Як «підкоп» під Кличка в лютому у Верховній Раді була створена Тимчасова спеціальна комісія щодо розслідування функціонування місцевої влади Києва у період воєнного стану. Київський голова відверто роздратовано сприйняв цей факт як ще один засіб політичного тиску на нього. Сіяння недовіри між партнерами, створене їхнім ж власними руками, для Банкової на такому тлі – справжній подарунок.

«Є багато зацікавлених сторін, які б з задоволенням знищили взагалі місцеве самоврядування в Києві, – констатує депутат Київради від «ЄС» Леонід Ємець. – Якщо це вдасться зробити тим чи іншим способом, вони будуть просто щасливі».

Але при цьому Ємець утримується від оцінок дій партнерів, повторюючи, що в усьому мають розібратися правоохоронні органи. Поки «ЄС» з «Ударом» грають у мовчанку, представники провладної сили очікувано швидко відрегували на скандал. Голова фракції «Слуга народу» в Київраді Андрій Вітренко розродився постом про зневагу нинішньої столичної влади до киян та байдужість до долі України: «За каденції Кличка у Києві відбувається «приватизація» міста через лояльність і відсутність відкритих питань до міського голови. Вигідні угоди на оренду та продаж нерухомості дістаються лише тим, хто мовчить або активно підтримує політику чинної влади… Кожне рішення київської влади, яке продиктоване інтересами невеликої групи людей, — це удар по звичайних киянах. Замість розвитку і турботи про місто, ми бачимо пріоритетність вигод для обраних».

У коментарі «Главкому» Вітренко, звичайно, підтримав розбрат у таборі опонентів. Він похвалив міського голову в тому, що той вирішив не покривати корупцію. Але тут же представник «Слуги народу» ставить несподіване питання: а чи мав право Кличко в умовах заплутаної специфічної ієрархії в Києві в принципі відсторонювати свого заступника.

«Це їхні внутрішньокоаліційні розборки, і найближчим чином побачимо, якої буде ситуація на сесії і хто як себе буде поводити, – каже Вітренко. – Поки ми побачили перший акт, зараз чекаємо на другий. Але вже було помітно, що жоден з депутатів ЄС не був присутній на засіданні нашої бюджетної комісії. Чи це є знак чогось, чи просто не змогли прийти – незрозуміло».

Вітренка, як і «ударівців», дивує, що досі щодо ситуації з Прокопівим не висловилася верхівка «ЄС»: «Не знаю, як там у них за статутом, але, коли починаються претензії стосовно корупційних правопорушень, будь-яка партійна організація має абсолютно чітко реагувати. Тим більше, що вони абсолютно це роблять на будь-які інформаційні виклики, але тут у них, вочевидь, дуже слабка позиція».

Голова київських «слуг» згадує відомий вислів, що така внутрішньовидова боротьба куди більш жорстка, ніж боротьба з опонентами. І з цим важко не погодитися.

Наразі обов’язки Прокопіва в КМДА покладені на багатолітню соратницю Кличка Ганну Старостенко, що вже є грубим порушенням раніше вибудованих балансів між «Ударом» та «ЄС». Але формально ця ситуація жодним чином не торкається Київради, де Прокопів як був головою найбільшої фракції, так і залишається. Звісно, якщо в самому «ЄС» на цьому тлі не приймуть радикального рішення. За інформацією «Главкома», на посаду очільника фракції мітить нинішній заступник Прокопіва Вадим Сторожук.

Найближче засідання Київради має відбутися на 31 жовтня. Зрозуміло, що ніякої перевірки, про яку казав Кличко, за цей час відбутися не може. Але у партнерів по більшості ще є час, аби вирішити свої непорозуміння і не дати їм виплеснутися назовні.

Павло Вуєць, «Главком»