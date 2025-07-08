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Масована атака бджіл у Франції: постраждали десятки людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Масована атака бджіл у Франції: постраждали десятки людей
Десятки людей отримали укуси роззлючених бджіл
фото із відкритих джерел

У Франції бджоли напали на мешканців міста Орійак та туристів

У мальовничому французькому місті Орійак стався безпрецедентний інцидент, коли рій розлючених бджіл атакував туристів та місцевих жителів. Комахи, які довгі роки мирно жили на даху престижного готелю Hotel de Bordeaux, раптово перетворилися на справжню загрозу для оточення. Як повідомляє «Главком», про це пише видання NTV Haber.

За даними місцевої влади, в результаті нападу постраждали 24 людини, троє з яких перебувають у критичному стані через тяжку алергічну реакцію.

Реагуючи на надзвичайну ситуацію, поліція негайно оточила значну територію навколо готелю, поки професійний бджоляр займався нейтралізацією агресивних комах. Усіх постраждалих було екстрено доставлено до найближчої міської лікарні для надання медичної допомоги.

«На терасі на даху готелю Grand Hôtel de Bordeaux понад 10 років стояли вулики. Азійські шершні, мабуть, загрожували вулику, через що бджоли стали агресивними. Ці бджоли дісталися Авеню де ла Републік і нападали на перехожих», – пояснив мер.

За інформацією міської адміністрації, після стабілізації ситуації буде ухвалено рішення про подальшу долю бджолиної сім'ї – її або переселять у безпечніше місце, або, в крайньому разі, знищать. Представники правоохоронних органів вже заявили, що «ситуація під контролем» та небезпека минула.

Нагадаємо, в Україні до 70% врожаю залежить від запилення бджолами рослин. Проте через війну спостерігається суттєве зменшення кількості бджіл. Про це повідомив голова асоціації «Укрбджолопром» Валерій Домбровський 

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Теги: поліція небезпека бджоли Франція

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