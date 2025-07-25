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Шахрайство з нерухомістю на 20 млн грн: поліція викрила групу на чолі з екснардепом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шахрайство з нерухомістю на 20 млн грн: поліція викрила групу на чолі з екснардепом
Санкції статей, інкримінованих підозрюваним, передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Шахраї незаконно перепродали майнові права на приміщення, яке вже було оплачене вкладником, а отримані кошти перевели в готівку

Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з екснардепом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нацполіцію України.

Підозри у справі отримали четверо підозрюваних
Підозри у справі отримали четверо підозрюваних
фото: Національна поліція України/Facebook

За даними слідства, потерпілий вкладник придбав майнові права на приміщення площею понад 760 кв. м в одному з центральних районів Києва та сплатив його вартість. Однак, нерухомість йому так і не передали. Натомість об’єкт незаконно перепродали через підконтрольні структури – спершу українським компаніям, а згодом іноземній фірмі. Отримані злочинним шляхом кошти були переведені в готівку.

Правоохоронці провели обшуки
Правоохоронці провели обшуки
фото: Національна поліція України/Facebook

Підозру у шахрайстві отримали колишній народний депутат, директорка підприємства, що виступало контрагентом інвестора, та двоє пособників, які забезпечували юридичний і фінансовий супровід оборудки.

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Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру депутатці Київської міської ради дев’ятого скликання за фактом заволодіння грошима територіальної громади шляхом шахрайства під час приватизації комунального приміщення.

Раніше у Києві викрили масштабну корупційну схему, пов'язану з ремонтом доріг. Поліція оголосила підозру начальнику підрозділу «Київавтодору» та головному інженеру приватної лабораторії. За даними слідства, вони привласнили майже 5 млн грн, виділених на капітальний ремонт вулиці гетьмана Павла Скоропадського. 

До слова, прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників «Київзеленбуду» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. грн, виділених на реконструкцію парку. Слідчими прокуратури встановлено, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації на виконання ремонту парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.

Теги: санкції депутат нерухомість поліція шахрайство

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