Підпалили три Tesla за $20: перед судом постануть двоє киян, які працювали на ворога

glavcom.ua
Ірина Міллер
Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці
фото: Національна поліція України/Facebook

За виконання завдання куратор обіцяв паліям винагороду у $2 тис., проте на їхній рахунок прийшов лише 1% з обіцяного

У Києві судитимуть 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які на замовлення російських спецслужб спалили три електромобілі у Святошинському районі. Замість обіцяної тисячної винагороди палії отримали мізерну суму та перспективу провести 10 років за ґратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Слідство встановило, що з підлітками через месенджер зв’язався представник спецслужб РФ. Його метою було штучне нагнітання напруги та панічних настроїв у столиці. Для цього він запропонував молодим людям за гроші нищити автомобілі преміумкласу.

Три авто було спалено протягом кількох днів на території Святошинського району
фото: поліція Києва/Facebook

Спільники погодилися на пропозицію та отримали детальні інструкції. У нічний час вони підшукали три автомобілі марки Tesla у Святошинському районі та підпалили їх, фіксуючи процес на відео для «звіту» замовнику.

Усі автівки було знищено у нічний час
фото: поліція Києва
За знищення трьох автомобілів преміум класу палії отримали від замовників $20 замість обіцяних $2 тис.
фото: поліція Києва/Facebook

За виконання завдання куратор обіцяв виконавцям $2 тис. Проте, за традиційною схемою окупантів, паліїв ошукали: після надання відеодоказів на їхній рахунок прийшов лише 1% з обіцяного. 

Поліцейські оперативно встановили особи зловмисників та затримали їх ще у лютому. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачені чекають на вирок суду, який поставить крапку у цій справі. 

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. Як встановило слідство, у січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном. 

Також правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.

