Намети у метро під час тривог: столична влада відповіла, чи плануються обмеження

У ніч проти 2 червня під час масованої російської атаки на станціях столичного метро одночасно перебувала рекордна за останні роки кількість людей

Масове використання туристичних наметів на станціях київського метро під час нічних повітряних тривог спровокувало нестачу простору для інших людей. Через це міська влада допускає можливість введення певних обмежень на використання наметів у майбутньому. Про це в ефірі «Ранок.Live» сказала речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, інформує «Главком».

Останнім часом у соцмережах розгорнулася гостра дискусія щодо доцільності розкладання палаток на платформах підземки. Частина містян переконана, що такі конструкції займають забагато місця та створюють суттєві незручності для інших громадян, які спускаються в метро заради безпеки. За словами речниці КМВА, питання про врегулювання цього правила за потреби можна винести на розгляд під час громадських слухань або на Громадську раду міста Києва, проте наразі жодних офіційних рішень щодо заборони влада ще не ухвалювала.

«Питання складне, але з огляду на людей, які перебувають в укриттях, то потрібно максимально вести себе толерантно, щоб більше людей змогли знайти собі місце під час повітряної тривоги та бути у безпеці», – підкреслила Катерина Поп.

У ніч проти 2 червня під час масованої російської атаки на Київ на станціях столичної підземки одночасно перебувала рекордна за останні роки кількість людей – понад 41 тисяча мешканців

Водночас у КП «Київський метрополітен» закликали мешканців столиці не приносити до підземних укриттів громіздкі речі, які заважають пересуванню громадян та можуть заблокувати шляхи евакуації. У пресслужбі підприємства нагадують, що платформи станцій мають обмежену площу, тому в разі виникнення надзвичайної ситуації всі проходи повинні залишатися вільними для переміщення великого натовпу.

Щоб перебування на станціях у нічний час було безпечним і комфортнішим, у комунальному підприємстві радять мати при собі:

теплі речі, ковдри та каремати, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C, можуть бути протяги через наявність тунелів та інших підземних приміщень;

персональні ліки та пляшку води;

засоби гігієни (вологі й сухі серветки);

для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики.

Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож у метрополітені рекомендують, за можливості, скористатися ними під час небезпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня під час масованої російської атаки на Київ на станціях столичної підземки одночасно перебувала рекордна за останні роки кількість людей – понад 41 тисяча мешканців, серед яких майже 4,5 тисячі дітей. Це рекордна кількість людей, які скористалися підземкою як укриттям під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Загалом пошкодження різного ступеня зафіксовані у восьми районах Києва. Під ударом опинилися житлові будинки, п'ять медичних закладів, промислові підприємства та інфраструктура IT-парку Unit.City та прилеглий житловий комплекс Unit.Home. Відомо про шістьох загиблих та понад 79 поранених киян.

