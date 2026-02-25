Підпал трьох автомобілів Tesla у Києві: поліція затримала 16-річну дівчину та її спільника

Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці. Поліція шукає спільників, які можуть бути причетні до цього злочину

З обіцяних $2 тис. за підпали авто, російські спецслужби перерахували виконавцям лише $20.

У Києві затримано 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які у Святошинському районі спалили три автомобілі Tesla на замовлення ворога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що до поліції надійшли три повідомлення про підпали автомобілів, що сталися протягом кількох днів на території Святошинського району в нічний час. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення злочинів причетні двоє місцевих мешканців – 16-річна дівчина та 19-річний хлопець.

Попереднє розслідування встановило, що з підозрюваними через месенджер зв’язався представник ворожих спецслужб, який запропонував за грошову винагороду підпалювати автомобілі преміум класу. Спільники погодилися та отримали детальну інструкцію щодо вибору транспортних засобів, способу підпалу та відеофіксації вчиненого. Надалі, вони підшукали три автомобілі Tesla та у нічний час підпалили їх.

Правоохоронці розшукали фігурантів на одній з вулиць столиці. Під час затримання допоміг наряд, що ніс службу спільно з курсантами НАВС. Підозрюваних затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку за місцем проживання ділків було вилучено речові докази, які вказують на їх причетність до вчинення злочину.

Три підпали автомобілів сталися протягом кількох днів на території Святошинського району в нічний час фото: поліція Києва

Усі автівки було знищено у нічний час фото: поліція Києва

За знищення трьох автомобілів преміум класу палії отримали від замовників $20 замість обіцяних $2 тис. фото: поліція КИєва

Паліям уже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України . За те, що вони навмисно підпалили майно, їм загрожує до 10 років в'язниці. Зараз поліція шукає інших спільників, які можуть бути причетні до цього злочину.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. Як встановило слідство, у січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном.

Також правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.