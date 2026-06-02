Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Позняках за 5 тис. грн

Вартість оренди повноцінного житла в Києві станом на літо 2026 року в середньому тримається на рівні 12-18 тис. грн на місяць. «Главком» відшукав привабливу пропозицію у Дарницькому районі за 5 тис. грн на місяць, яка має повну автономність під час знеструмлень.

Житло розташоване на Позняках за адресою: вулиця Урлівська, 36. За цю суму пропонується окрема кімната площею 16 кв. м у трикімнатній квартирі загальною площею 95 кв. м. Квартира розташована на 19-му поверсі 25-поверхового панельного будинку 2010 року будівництва з висотою стелі 2,7 метра. Великою перевагою для орендаря є те, що кімната здається «під ключ» без проживання власників у квартирі.

Будинок обладнаний потужним генератором, який забезпечує безперебійну роботу ліфтів (включно з вантажним), централізованого опалення, водопостачання та інтернету під час відключень світла. Для мешканців 19-го поверху стабільна робота ліфта та наявність води під час блекаутів є важливими факторами.

Квартира має роздільне планування та обладнана необхідною побутовою технікою. На просторій кухні площею 14 кв. м встановлено кухонний гарнітур, електроплиту з духовою шафою, холодильник, мікрохвильову піч та електрочайник.

Для зручності у помешканні облаштовано два санвузли, де встановлено пральну машину-автомат та лічильники на воду.

Кімната пропонується мебльованою, а в самому будинку для додаткової безпеки та порядку працює консьєрж. Власники розглядають як орендаря одну дівчину (жінку) або хлопця без шкідливих звичок та без домашніх тварин. Вартість оренди становить 5 тис. грн на місяць, а комунальні послуги оплачуються окремо.

Локація, де розмішений будинок, має розвинену інфраструктуру. Поруч розташовані супермаркети АТБ та «Новус», великий торгово-розважальний центр «Рівер Молл», а також озеро Жандарка та Дніпровська набережна. До найближчих станцій метро «Позняки» або «Осокорки» можна дійти пішки за 15-20 хвилин або дістатися місцевими автобусами та маршрутними таксі.

