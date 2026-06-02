Рух Набережним шосе у Києві буде обмежено 3 та 4 червня: яка причина

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити

3 та 4 червня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту Метро в напрямку до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона. На час виконання робіт рух обмежать однією смугою.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух Набережним шосе буде частково обмежено 3 та 4 червня (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.