Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух Набережним шосе у Києві буде обмежено 3 та 4 червня: яка причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух Набережним шосе у Києві буде обмежено 3 та 4 червня: яка причина
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити

3 та 4 червня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор». 

Фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту Метро в напрямку до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона. На час виконання робіт рух обмежать однією смугою.  

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити. 

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух Набережним шосе буде частково обмежено 3 та 4 червня (схема)
Рух Набережним шосе буде частково обмежено 3 та 4 червня (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривогу в Україні було оголошено о 21:11
Україну охопила повітряна тривога, у Києві чутно вибухи
2 травня, 21:26
Момент ДПТ потрапив на камери відеоспостереження
П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)
12 травня, 13:08
Під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
13 травня, 14:44
Штаби вже працюють у Дніпровському та Дарницькому районах міста
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
14 травня, 11:45
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
18 травня, 14:10
Будівля, що палає після російського удару по Києву в неділю
NYT: Росія посилює ракетний терор Києва через безвихідь на фронті
28 травня, 01:16
Сергій Простаков, ліворуч, та Василь Чучупак, обидва з бойового підрозділу «Гонор», у магазині «Мохаве» в Києві, де продаються їхні нашивки, сорочки та інші товари
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні
29 травня, 05:50
Київська міська клінічна лікарня № 18 – це багатопрофільний медичний заклад, який забезпечує повний цикл супроводу пацієнтів
У Києві відкрито новий цілодобовий травмпункт: де та яку допомогу можна отримати
28 травня, 08:10
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
Сьогодні, 12:14

Новини

Намети у метро під час тривог: столична влада відповіла, чи плануються обмеження
Намети у метро під час тривог: столична влада відповіла, чи плануються обмеження
Рух Набережним шосе у Києві буде обмежено 3 та 4 червня: яка причина
Рух Набережним шосе у Києві буде обмежено 3 та 4 червня: яка причина
Енергетики повернули світло у 140 тисяч осель киян після нічного обстрілу 2 червня
Енергетики повернули світло у 140 тисяч осель киян після нічного обстрілу 2 червня
Обстріл Києва. Нардеп Маріковський розповів, як ракета дивом оминула підʼїзд на Виноградарі
Обстріл Києва. Нардеп Маріковський розповів, як ракета дивом оминула підʼїзд на Виноградарі
Іван Марчук встановив особистий рекорд на аукціоні Sotheby's
Іван Марчук встановив особистий рекорд на аукціоні Sotheby's
Нічний удар по Києву: пошкоджено кіностудію імені Олександра Довженка (відео)
Нічний удар по Києву: пошкоджено кіностудію імені Олександра Довженка (відео)

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua