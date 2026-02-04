У Києві затримано двох жителів Кіровоградщини за підпал авто на Печерську

Замовники злочину встановлюються

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Як встановило слідство, у січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном.

Знищений паліями Range Rover Evoque фото: Київська міська прокуратурв

Porsche Cayenne та Range Rover згоріли вщент на столичному Печерську фото: Київська міська прокуратура

У подальшому, внаслідок поширення полум’я, вогонь перекинувся на припаркований поряд автомобіль Range Rover Evoque. Як наслідок два автомобілі було знищено вщент.

«Паліїв затримали, їм повідомлено про підозру у вчиненні підпалу двох автомобілів (ч. 2 ст. 194 КК України), замовники злочину встановлюються», – повідомили у прокуратурі.

Завдяки спільній роботі Печерської окружної прокуратури та правоохоронців виконавців вдалося ідентифікувати та затримати фото: Київська міська прокуратура

Паліям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

