У Києві затримано двох жителів Кіровоградщини за підпал авто на Печерську

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Внаслідок підпалу два автомобілі було знищено вщент
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Замовники злочину встановлюються

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Як встановило слідство, у січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном. 

Знищений паліями Range Rover Evoque
фото: Київська міська прокуратурв
Porsche Cayenne та Range Rover згоріли вщент на столичному Печерську
фото: Київська міська прокуратура

У подальшому, внаслідок поширення полум’я, вогонь перекинувся на припаркований поряд автомобіль Range Rover Evoque. Як наслідок два автомобілі було знищено вщент.

«Паліїв затримали, їм повідомлено про підозру у вчиненні підпалу двох автомобілів (ч. 2 ст. 194 КК України), замовники злочину встановлюються», – повідомили у прокуратурі. 

Завдяки спільній роботі Печерської окружної прокуратури та правоохоронців виконавців вдалося ідентифікувати та затримати
фото: Київська міська прокуратура
Паліям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років
фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане 49-річний чоловік, який із ревнощів спалив автомобіль нового обранця своєї колишньої співмешканки. За даними поліції, подія сталася наприкінці листопада минулого року в Деснянському районі столиці. До поліції надійшов виклик про займання автомобіля Hyundai на вулиці Радунській. Попри зусилля рятувальників, транспортний засіб згорів вщент. 

Раніше повідомлялося, що поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки.  До Деснянського управління поліції на спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини. Поліцейські задокументували пошкодження та розпочали пошук причетної до скоєння злочину особи.

Також правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.

