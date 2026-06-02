Енергетики повернули світло у 140 тисяч осель киян після нічного обстрілу 2 червня
Через російські ракетно-дронові удари без світла залишилися мешканці чотирьох районів Києва
Фахівці ДТЕК «Київські електромережі» завершили аварійно-відновлювальні роботи після масованого нічного обстрілу столиці. Наразі електропостачання відновлено для понад 140 тисяч київських родин. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Як повідомлялося, вночі та зранку 2 червня через російські ракетно-дронові удари без світла залишилися мешканці Оболонського, Подільського, Святошинського та Шевченківського районів. Одразу після того, як безпекова ситуація дозволила, а військові та ДСНС завершили обстеження місць ударів, енергетики почали ліквідацію пошкоджень.
У компанії також повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждали двоє співробітників ДТЕК «Київські електромережі» – у момент удару вони якраз прямували до укриття. Наразі поранені працівники перебувають у лікарні, їм надають усю необхідну допомогу.
Окрім того, руйнувань зазнали енергетичні об’єкти та виробничий майданчик підприємства.
Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по столиці. Загалом пошкодження різного ступеня зафіксовані у восьми районах Києва, зокрема і в Шевченківському, де розташована кіностудія. Окрім культурних об'єктів, під ударом опинилися житлові будинки, п'ять медичних закладів, промислові підприємства та інфраструктура IT-парку Unit.City та прилеглий житловий комплекс Unit.Home. Відомо про шістьох загиблих та понад 79 поранених киян.
До слова, «Главком» проаналізував, скільки коштувала Кремлю ця атака.
