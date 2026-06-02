Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масована атака на Київ 2 червня: кількість загиблих зросла до п'яти осіб

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Київ 2 червня: кількість загиблих зросла до п'яти осіб
На місцях влучань працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці
фото: ДСНС Києва/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці

У лікарні помер один із постраждалих під час масованого обстрілу столиці у ніч на 2 червня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Один постраждалий помер у лікарні. Внаслідок атаки на столицю 2 червня – пʼятеро загиблих», – зазначив міський голова.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 58 – постраждали, серед них троє дітей. За даними міської влади, 40 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно. Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці.

Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів. На фото видніється дим над Києвом після ранкової атаки РФ. За попередніми даними, ворог вдарив по ранковому місту ракетами типу «Циркон».

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За ніч 14 квітня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Головна ціль цього удару – Київ
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
14 травня, 09:15
Минулого року столичний зоопарк витратив понад 3 млн грн на гольфкари
Київський зоопарк знову купує гольфкари: деталі
7 травня, 12:42
Російські війська скинули три бомби на Краматорськ
Росіяни атакували авіабомбами Краматорськ: є загиблий та поранена
7 травня, 22:34
Рятувальники на місці влучання ракети у дев'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі Києва
У Києві росіяни зруйнували будинок загиблого воїна: тіло його доньки знайшли під завалами
15 травня, 04:30
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами
18 травня, 10:38
Пожежа охопила споруду площею 450 кв. м
Пожежа у Коцюбинському: дрон влучив в офісну будівлю (фото)
14 травня, 13:53
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із обов'язковою конфіскацією майна
За $26 тис. лісами до Угорщини: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів
20 травня, 13:46
Вода ускладнила рух на низці вулиць
Київ затопило через зливу (відео)
22 травня, 19:27
Наслідки удару 24 травня РФ по Києву
Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
25 травня, 10:39

Новини

Масована атака на Київ 2 червня: кількість загиблих зросла до п'яти осіб
Масована атака на Київ 2 червня: кількість загиблих зросла до п'яти осіб
Нездетонована бойова частина ракети впала на територію дитсадка в Оболонському районі
Нездетонована бойова частина ракети впала на територію дитсадка в Оболонському районі
Атака на Київ: пошкоджено амбулаторію на 20 тисяч пацієнтів
Атака на Київ: пошкоджено амбулаторію на 20 тисяч пацієнтів
Автоматизовані турелі та РЕБ: очільник Київщини розповів, як відбивали нічний удар РФ
Автоматизовані турелі та РЕБ: очільник Київщини розповів, як відбивали нічний удар РФ
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)

Новини

«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua