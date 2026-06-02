Масована атака на Київ 2 червня: кількість загиблих зросла до п'яти осіб

У лікарні помер один із постраждалих під час масованого обстрілу столиці у ніч на 2 червня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Один постраждалий помер у лікарні. Внаслідок атаки на столицю 2 червня – пʼятеро загиблих», – зазначив міський голова.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 58 – постраждали, серед них троє дітей. За даними міської влади, 40 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно. Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці.

Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів. На фото видніється дим над Києвом після ранкової атаки РФ. За попередніми даними, ворог вдарив по ранковому місту ракетами типу «Циркон».

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.