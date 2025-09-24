Спалив пікап, прийнявши його за військовий. Поліція затримала киянина, який працював на РФ

За підпал авто затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років

Замовник пообіцяв 22-річному палієві $2 тис., втім, грошей за виконання злочинного замовлення він так і не дочекався

У Києві правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, до поліції Києва надійшло повідомлення про займання автомобіля Ford на одній з вулиць у Солом’янському районі.

Пошкоджена внаслідок підпалу автівка фото: поліція Києва/Facebook

Правоохоронці, які прибули на місце пожежі, встановили, що транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.

Біля підпаленої автівки поліцейські знайшли порожні пляшки від легкозаймистої рідини фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі з’ясували, що чоловік отримав від «куратора» з країни-агресора повідомлення через месенджер з пропозицію за грошову винагороду підпалювати автомобілі. Спокусившись легким заробітком, фігурант погодився на виконання злочинних замовлень й підпалив транспортний засіб, який за думкою замовника міг належати військовослужбовцю.

Втім, зауважують правоохоронці, обіцяні кошти у сумі $2 тис. порушник так і не отримав.

Палій так і не дочекався обіцяних грошей від російських спецслужб фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, у миинулому році поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні.