Спалив пікап, прийнявши його за військовий. Поліція затримала киянина, який працював на РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Спалив пікап, прийнявши його за військовий. Поліція затримала киянина, який працював на РФ
За підпал авто затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років
фото: поліція Києва/Facebook

Замовник пообіцяв 22-річному палієві $2 тис., втім, грошей за виконання злочинного замовлення він так і не дочекався

У Києві правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, до поліції Києва надійшло повідомлення про займання автомобіля Ford на одній з вулиць у Солом’янському районі. 

Пошкоджена внаслідок підпалу автівка
Пошкоджена внаслідок підпалу автівка
фото: поліція Києва/Facebook

Правоохоронці, які прибули на місце пожежі, встановили, що транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.

Біля підпаленої автівки поліцейські знайшли порожні пляшки від легкозаймистої рідини
Біля підпаленої автівки поліцейські знайшли порожні пляшки від легкозаймистої рідини
фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі з’ясували, що чоловік отримав від «куратора» з країни-агресора повідомлення через месенджер з пропозицію за грошову винагороду підпалювати автомобілі. Спокусившись легким заробітком, фігурант погодився на виконання злочинних замовлень й підпалив транспортний засіб, який за думкою замовника міг належати військовослужбовцю.

Втім, зауважують правоохоронці, обіцяні кошти у сумі $2 тис. порушник так і не отримав.

Палій так і не дочекався обіцяних грошей від російських спецслужб
Палій так і не дочекався обіцяних грошей від російських спецслужб
фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, у миинулому році поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. 

