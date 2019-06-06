Підрядник, який заволодів коштами київського метрополітену, постане перед судом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підрядник завищив вартість ремонтних робіт на базі відпочинку метрополітену

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння заступником директора приватного підприємства–підрядника коштами КП «Київський метрополітен». Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури.

«Слідством встановлено, що за результатами публічних закупівель підприємством здійснено ремонтні роботи на базі відпочинку КП «Київський метрополітен». При цьому, в порушення вимог чинного законодавства підрядник завищив вартість виконаних робіт, чим спричинив збитки громадським інтересам на суму в розмірі 100 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

За результатами розслідування збитки завдані КП «Київський метрополітен» відшкодовано в повному обсязі.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 364-1 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо також, що Київською прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно директора підприємства-підрядника за привласнення бюджетних коштів у сумі понад 200 тис. грн, виділених на ремонт парку.