Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У підземному переході прибирають МАФи Фото: Хмарочос

У підземному переході мають зробити ремонт

10 травня комунальники очистили підземний перехід біля станції метро «Університет» від нелегальних МАФів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

За його словами, незабаром у підземному переході мають зробити ремонт.

Кияни зробили підбірку світлин розчищеного переходу.

Як повідомлялося, столична влада хоче запровадити прозорі, єдині для всіх правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів в столиці.

Це рішення дозволить прибрати близько 70% МАФів у столиці, починаючи з цього року і закінчуючи не пізніше 2024 роком.



