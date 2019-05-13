  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)

    • Розсилка
    У підземному переході прибирають МАФи - Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)
    У підземному переході прибирають МАФи
    Фото: Хмарочос

    У підземному переході мають зробити ремонт

    10 травня комунальники очистили підземний перехід біля станції метро «Університет» від нелегальних МАФів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

    За його словами, незабаром у підземному переході мають зробити ремонт.

    8_37

    Кияни зробили підбірку світлин розчищеного переходу.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)
    Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)
    Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)
    Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)
    Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)
    Фото: Хмарочос

    Як повідомлялося, столична влада хоче запровадити прозорі, єдині для всіх правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів в столиці. 

    Це рішення дозволить прибрати близько 70% МАФів у столиці, починаючи з цього року і закінчуючи не пізніше 2024 роком.


    Читайте також
    Київ ремонт Дмитро Білоцерковець кияни МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ