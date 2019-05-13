Підземний перехід біля станції метро «Університет» очистили від МАФів (фото)
-
Розсилка
У підземному переході прибирають МАФи
Фото: Хмарочос
У підземному переході мають зробити ремонт
10 травня комунальники очистили підземний перехід біля станції метро «Університет» від нелегальних МАФів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець.
За його словами, незабаром у підземному переході мають зробити ремонт.
Кияни зробили підбірку світлин розчищеного переходу.
Фото: Хмарочос
Як повідомлялося, столична влада хоче запровадити прозорі, єдині для всіх правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів в столиці.
Це рішення дозволить прибрати близько 70% МАФів у столиці, починаючи з цього року і закінчуючи не пізніше 2024 роком.