Пікнік посеред війни. Фото з Києва

Безтурботність деяких людей вражає: у столиці на озері Сонячне компанія людей смажить шашлики і п'є алкоголь

У Києві заборонено відвідувати лісопаркові зони

Сьогодні столична влада повідомила, що через загрозу пожеж та на тлі загальної небезпеки через війну, людям заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів. Та й загалом, киян та гостей міста закликають без нагальної потреби не залишати домівок.

Однак, не всі дотримуються правил. У Дарницькому районі столиці біля озера Сонячне читачі «Главкома» зафіксували компанію людей, яка безтурботно смажить шашлики на мангалі та розпиває спиртні напої, які ховає у траві.

Що цікаво, як видно на одному із фото, до компанії підходили люди із синіми стрічками на руках, ймовірно представник тероборони. Втім, після нетривалого спілкування люди із синіми стрічками пішли далі. Група чоловіків з дитиною продовжили свій «бенкет під час чуми».

Як відомо, у Києві майже від початку війни діє сухий закон. Лише днями на Черкащині дозволили продавати алкоголь, але з обмеженнями.

Раніше, з 14 березня 2022 року в Уманському районі було дозволено продаж пива. При цьому збережено ряд заборон. Зокрема, продаж алкоголю військовим та продаж алкоголю у комендантський час.

З 17 березня у Волинській області відновлено продаж алкогольних напоїв. Щоправда, це стосуватиметься лише слабоалкогольних напоїв, пива і вина. Заборона на міцні напої, викликана воєнним станом, зберігатиметься.

Щодо лісопаркових зон, то у багатьох регіонах наразі їх заборонено відвідувати взагалі. Тим більш заборонено розводити у лісах і парках вогнище.