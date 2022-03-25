  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пікнік посеред війни. Фото з Києва

    Безтурботність деяких людей вражає: у столиці на озері Сонячне компанія людей смажить шашлики і п'є алкоголь - Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Безтурботність деяких людей вражає: у столиці на озері Сонячне компанія людей смажить шашлики і п'є алкоголь
    фото: glavcom.ua

    У Києві заборонено відвідувати лісопаркові зони

    Сьогодні столична влада повідомила, що через загрозу пожеж та на тлі загальної небезпеки через війну, людям заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів. Та й загалом, киян та гостей міста закликають без нагальної потреби не залишати домівок.

    Однак, не всі дотримуються правил. У Дарницькому районі столиці біля озера Сонячне читачі «Главкома» зафіксували компанію людей, яка безтурботно смажить шашлики на мангалі та розпиває спиртні напої, які ховає у траві.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Пікнік посеред війни. Фото з Києва

    Що цікаво, як видно на одному із фото, до компанії підходили люди із синіми стрічками на руках, ймовірно представник тероборони. Втім, після нетривалого спілкування люди із синіми стрічками пішли далі. Група чоловіків з дитиною продовжили свій «бенкет під час чуми».

    Як відомо, у Києві майже від початку війни діє сухий закон. Лише днями на Черкащині дозволили продавати алкоголь, але з обмеженнями.

    Раніше, з 14 березня 2022 року в Уманському районі було дозволено продаж пива. При цьому збережено ряд заборон. Зокрема, продаж алкоголю військовим та продаж алкоголю у комендантський час.

    З 17 березня у Волинській області відновлено продаж алкогольних напоїв. Щоправда, це стосуватиметься лише слабоалкогольних напоїв, пива і вина. Заборона на міцні напої, викликана воєнним станом, зберігатиметься.

    Щодо лісопаркових зон, то у багатьох регіонах наразі їх заборонено відвідувати взагалі. Тим більш заборонено розводити у лісах і парках вогнище.

    Читайте також: Обстріл, евакуація, мародери. Ситуація на Київщині у 29-й день війни
    Теги: росія окупанти Київ війна алкоголь пожежна небезпека Україна кияни ліс окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пікнік посеред війни. Фото з Києва