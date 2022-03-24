Обстріл, евакуація, мародери. Ситуація на Київщині у 29-й день війни

У Броварському районі було евакуйовано з окупованих територій понад 1300 осіб

Сьогодні, 24 березня, у 29-й день повномасштабного вторгнення Росії в України, ситуація на Київщині складна. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Тривають бойові дії в Бучанському районі. Поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів окупанта.

На Фастівщині російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка. Поліцейські на місці підтримують місцевих жителів та передають гуманітарну допомогу, продукти харчування та речі першої необхідності тих, хто лишився в зоні бойових дій.

У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури.

24 березня окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрамку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.

Продовжуються обстріли Нових та Старих Петрівців у Вишгородському районі, внаслідок чого пошкоджено готельний комплекс. За попередньою інформацією потерпілих немає. Також цієї доби у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності.

В Білій Церкві поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних засобів. У Фурсах на блокпосту під час огляду водія правоохоронці виявили та вилучили в автомобілі гранату Ф-1.

За минулу добу поліцейські Броварського району спільно з представниками місцевої влади евакуювали з окупованих територій понад 1300 осіб.

У Бориспільському районі ситуація контрольована. Поліцейські й надалі несуть службу у посиленому режимі.

На території Київської області поліцейські проводять відпрацювання незаконного обігу наркотиків та виявляють факти підпільного продажу алкоголю.

Поліція Київщини продовжує нести службу за умов воєнного стану, підтримувати правопорядок та допомагати громадянам.