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    Економіка та фінанси

    На Черкащині дозволили продавати алкоголь, але з обмеженнями

    На Черкащині дозволили продавати алкоголь, але з обмеженнями

    Рішення продиктоване винятково економікою

    У Черкаській області з 21 березня дозволено продаж алкогольних напоїв, але з обмеженнями. Заборонено продавати алкоголь із 20:00 до 8:00. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Ігор Табурець.

    Він наголосив, що це рішення продиктоване винятково економікою і ухвалене задля забезпечення стабільної роботи підприємств галузі, збільшення надходжень до бюджету від сплати податків і зменшення частки продажу нелегальної продукції.

    «Водночас командири військових частин та інших військових формувань, що дислоковані на території області, зобов’язані вжити всіх заходів для недопущення вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами», – наголосив голова ОДА.

    Він також попередив, що у кермувальників напідпитку й далі вилучатимуть автомобілі на потреби армії.

    Раніше, з 14 березня 2022 року в Уманському районі було дозволено продаж пива. При цьому збережено ряд заборон. Зокрема, продаж алкоголю військовим та продаж алкоголю у комендантський час.

    З 17 березня у Волинській області відновлено продаж алкогольних напоїв. Щоправда, це стосуватиметься лише слабоалкогольних напоїв, пива і вина. Заборона на міцні напої, викликана воєнним станом, зберігатиметься.

    Теги: росія окупанти війна алкоголь Україна Черкащина окупація #stoprussia
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    На Черкащині дозволили продавати алкоголь, але з обмеженнями