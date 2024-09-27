Зеленський презентував Байдену План перемоги: сторони готують наступні кроки

Президент розповів американському колезі про своє бачення української перемоги у війні

Український лідер показав Джо Байдену свій План перемоги у війні проти РФ. Сторони домовились спільно провести консультації у своїх командах для наступних кроків і досягнення успіху плану. Про це повідомляється в Telegram президента Зеленського та на сайті Білого дому.

За словами українського лідера, під час спілкуванням із американським колегою, сторони обговорили наступні кроки «для посилення Плану». Крім того, додав Зеленський, сторони «скоординували наші позиції, погляди й підходи».

«Доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків», – розповів глава української держави.

Зеленський в черговий раз подякував Штатам та президенту Байдену за постійну підтримку України у відбитті російської агресії на своїй території. Та додав, що «ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей російського вторгнення».

Своєю чергою у Білому домі заявили, що обидва президенти зустрівся сьогодні, щоб «обговорити підтримку США для України в її захисті від російської агресії».

«Президент Байден окреслив своє рішення збільшити безпекову допомогу США Україні, а президент Зеленський представив свій план досягнення перемоги над Росією», – йдеться в публікації прес-служби американського президента.

За інформацією із Білого дому, президенти обговорили військові, політичні та економічні аспекти Плану перемоги України. Також президенти двох країни «доручили своїм командам провести інтенсивні консультації щодо наступних кроків».

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває із офіційним візитом у США, починаючи з 22 вересня. Сьогодні стало відомо, що тривалість візиту президент продовжив ще на один день.

Раніше Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

До слова, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні