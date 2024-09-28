У Сумах на місці російського удару завершилися рятувально-пошукові роботи

Рятувальники евакуювали у Сумах 122 людини

У Сумах на місці ворожого удару рятувальники завершили рятувально-пошукові роботи. Через російську атаку загину вісім людей, 11 отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України.

Росія, використовуючи БпЛА типу «Шахед», завдала два удари по Сумах.

«Евакуювавши в безпечне місце людей, які знаходились в медичному закладі та проводячи гасіння, надійшла інформація про загрозу повторного удару. Співробітники ДСНС встигли відійти. Цього разу, вороже влучання було поряд з епіцентром події між двома п’ятиповерховими житловими будинками», – йдеться у повідомленні.

ДСНС зазначає, що з пошкоджених житлових будинків рятувальники евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння.

«На місце удару залучалась спеціальна техніка для проведення висотних робіт. Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини», – додали рятувальники.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють ДСНС, поліція, медики.

Згодом стало відомо, що Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинули люди.

Також Зеленський відреагував на російський удар по Сумах та показав свіжі фото наслідків. Президент зауважив, що примусити Росію до миру здатна лише сила.