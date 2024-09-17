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Війна завершиться переговорами: Bloomberg назвав очікування союзників України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Війна завершиться переговорами: Bloomberg назвав очікування союзників України
Переговори про припинення вогню мають зробити Україну невразливою для можливого нового нападу Росії
фото: Facebook/Генштаб

Частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися війна

Деякі союзники України обговорюють можливість завершення війни з Російською Федерацією шляхом переговорів між Москвою та Києвом у 2025 році. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися війна. І це викликає в деяких західних столицях побоювання, що українські воїни будуть змушені передчасно припинити вогонь.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що офіційні особи в країнах Заходу в рамках стратегії на 2025 рік почали більш серйозно розглядати завершення війни між Україною та Росією за допомогою переговорів. Але водночас західні чиновники дали зрозуміти, що рішення про переговори прийматиме Київ і тиску на президента України Володимира Зеленського у цьому питанні немає.

До таких обговорень, як пише видання, призвело те, що на полі бою «немає жодних ознак прориву», а війна наближається до чергової зими. Тому деякі офіційні особи почали вивчати можливість «виходу з глухого кута».

Як зазначає Bloomberg, переговори про припинення вогню мають розв'язувати ключову проблему: як зробити Україну невразливою для можливого нового нападу Росії і водночас не втягнути країни Заходу в конфлікт.

Нагадаємо, Росія втратила понад 610 тис. своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.

Як повідомлялося, пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву скоротилися.

До слова, деякі з вищих командирів Збройних сил України, серед яких і колишній головнокомандувач Валерій Залужний, виступали проти проведення операції українських військ у Курській області РФ.

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Теги: війна росія Україна

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