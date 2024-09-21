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Зеленський проситиме у Байдена про запрошення до НАТО та постійні поставки зброї – Bloomberg

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зеленський проситиме у Байдена про запрошення до НАТО та постійні поставки зброї – Bloomberg
Зеленський представить Байдену план під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня
фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підштовхуватиме президента США Джо Байдена надати Україні офіційне запрошення до НАТО

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом 26 вересня у Вашингтоні має намір наполягати на офіційному запрошенні України до НАТО та взятті зобов'язань щодо постійних поставок передової зброї. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з інформацією джерел, Зеленський представить Байдену план перемоги, який також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі. Цей план стане важливим кроком у зусиллях України забезпечити стабільну військову підтримку з боку Заходу та пришвидшити процес інтеграції в євроатлантичні структури.

Однак, як зазначають джерела, на фоні зростаючих обговорень серед прихильників України щодо можливості припинення вогню шляхом переговорів, Зеленський залишився твердим у своїй позиції: Україна не може поступатися територіями, захопленими Росією.

Нагадаємо, Зеленський у США проведе зустріч із Шольцом.

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Теги: Джозеф Байден запрошення Україна Володимир Зеленський

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