Зеленський проситиме у Байдена про запрошення до НАТО та постійні поставки зброї – Bloomberg
Президент Володимир Зеленський підштовхуватиме президента США Джо Байдена надати Україні офіційне запрошення до НАТО
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом 26 вересня у Вашингтоні має намір наполягати на офіційному запрошенні України до НАТО та взятті зобов'язань щодо постійних поставок передової зброї. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Згідно з інформацією джерел, Зеленський представить Байдену план перемоги, який також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі. Цей план стане важливим кроком у зусиллях України забезпечити стабільну військову підтримку з боку Заходу та пришвидшити процес інтеграції в євроатлантичні структури.
Однак, як зазначають джерела, на фоні зростаючих обговорень серед прихильників України щодо можливості припинення вогню шляхом переговорів, Зеленський залишився твердим у своїй позиції: Україна не може поступатися територіями, захопленими Росією.
Нагадаємо, Зеленський у США проведе зустріч із Шольцом.
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