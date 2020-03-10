Пішохідний міст на Труханів острів у Києві закриють



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці проведуть ремонт елементів противаги біля опори мосту

Прохід і проїзд Парковим пішохідним мостом тимчасово перекриють з 8:00 10 березня до 23:00 12 березня.

Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Це пов’язано з тим, що на Парковому пішохідному мосту на Труханів острів фахівці підприємства «Київавтошляхміст» проведуть ремонт елементів противаги біля опори №3.

«Найбільше користувачів цього моста - у вихідні, тому ремонт виконуватимуть у будні. І до наступних вихідних роботи мають закінчити», - зазначили дорожники.

Автодорівці звертають увагу, що на час ремонту прохід пішоходів і проїзд велосипедистів буде повністю обмежено.

Київавтодор перепрошує за незручності.

Нагадаємо, 2 серпня 2019 року обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип.

У корпорації «Київавтодор» повідомили, що на мосту проводять додаткові обстеження.

За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

Мер Києва Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів.

Після часткового обвалення Київавтодор вирішив стабілізувати конструкцію Пішохідного мосту на Труханів. Дорожники поклали бетонні плити на ділянці пішохідного мосту на Труханів острів, таким чином створивши противагу натомість тої, що обрушилася.