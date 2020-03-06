Кличко задумав побудувати у Києві ще один пішохідний міст



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Новий міст дасть можливість створити туристичний кільцевий пішохідний маршрут на Оболоні

Новий пішохідний мостовий перехід з'явиться на Оболоні

У 2020 році планують побудувати пішохідний мостовий перехід між Оболонською набережною та островом Оболонський для створення комфортних умов для мешканців та гостей Києва. Це передбачено розпорядженням Київської міської держадміністрації № 397.

Облаштування мостового переходу дасть можливість створити туристичний кільцевий пішохідний маршрут навколо затоки Оболонь, який поєднає Оболонську набережну з парком «Наталка» і новим пляжем із відповідним комплексним благоустроєм на острові Оболонський. Також буде передбачено безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних мешканців. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Замовником робіт визначено Оболонську районну державну адміністрацію, яка відповідатиме за виконання робіт в установлені терміни згідно із затвердженим графіком.

Фінансуватимуть роботи за рахунок залучених коштів відповідно до протоколу постійної діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 25 травня відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів і привітав киян із Днем Києва.

Нещодавно Кличко заявив, що на будівництві велосипедно-пішохідного мосту між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів Київ заощадив понад 100 мільйонів гривень.