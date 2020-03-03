Кличко перевірив, як просуваються роботи на мості-довгобуді (фото)



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Дорожники бетонують встановлений два тижні тому прогін мосту зі сторони Троєщини Фото: пресслужба мера Києва

У травні розпочнуть асфальтувати проїжджу частину Подільсько-Воскресенського мостового переходу

У травні цього року дорожники розпочнуть асфальтування проїжджої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт з будівництва мосту.

Сьогодні там вже бетонують встановлений два тижні тому прогін мосту зі сторони Троєщини, інформує пресслужба мера.

«Як ви бачите, ми суттєво просунулися в напрямку Троєщини. Кілька тижнів тому фахівці встановили 70-тонні балки нової частини мостового переходу через Русанівське озеро. Робили це за допомогою сучасних надпотужних домкратів, що вже показали свою ефективність на будівництві Шулявського шляхопроводу. Також розпочали встановлення на цих балках бетонних плит та їх укріплення. Нам залишилося ще метрів 200 і ми вийдемо на роботи з будівництва з’їздів. До речі, вже триває облаштування насипу там, де буде з’їзд з мосту на Лівому березі», - наголосив Кличко.

За його словами, триває будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній вал. Там фахівці встановили в проектне положення металоконструкцію прогонової будови вагою у 500 тонн. Роботи виконували за допомогою тих самих супердомкратів з Нідерландів.

Встановлена металоконструкція стане основою повороту з Верхнього валу на міст. Залізобетонні опори мостового переходу через Дніпро в цьому місці вже збудовані. І тепер тривають підготовчі роботи до бетонування прогонової будови. Перекладають також інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та проїзди. Працюють фахівці і над частковим демонтажем старого мосту на Рибальський острів.

На початку літа розпочнуть встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту. Далі повністю демонтують нижню частину тимчасових опор і міст «стане» на своє місце.

«Хочу наголосити, що ми робимо все, щоб до кінця цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. І розпочати будівництво нової гілки метрополітену. Нагадаю, що проектна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. Це суттєво розвантажить інші транспортні артерії міста. Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту п’ятьма мостами через Дніпро у Києві складає близько 300 тисяч авто. І в години пік пропускна спроможність мостів перевищується майже втричі», - підкреслив Кличко.

Мер столиці також ознайомився зі зразками підсвітки, яку мають встановити на арочну конструкцію мосту. Вона буде схожою на ту, що прикрашає пішохідний міст на Труханів острів.

Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Довжина мостового переходу – більше 10 кілометрів.